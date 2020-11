Allez que 2020 est une année très chargée pour la musique. Malgré le fait qu’il n’y a pas de concerts ou de festivals en direct, de nombreux musiciens profitent de leur temps à la maison pour composer des chansons et les sortir pour que nous les entendions tous. Cependant, il y a des groupes et des groupes qui par contre ont des projets un peu plus ambitieux et passionnants, comme celui Run The Jewels apporte un titre génial.

Après quatre ans d’attente, Killer Mike et El-P sont de retour avec leur quatrième album studio, RTJ 4, un ensemble de chansons qui est venu au moment précis où les manifestations en faveur du mouvement Black Lives Matter et que beaucoup considèrent comme l’une des meilleures de 2020. Mais apparemment, ce n’est pas la seule chose que le groupe nous apporte cette année, Eh bien, ils ont encore une surprise liée au monde des joueurs.

Run the Jewels entre dans le monde de ‘Cyberpunk 2077’

Run The Jewels et l’industrie du jeu vidéo entretiennent une relation étroite. Les membres sont apparus comme des personnages jouables dans Gears of War 4, leur logo emblématique figurait sur les uniformes des maillots FIFA 18 et leur musique a été présentée dans une douzaine d’autres jeux. Mais maintenant, ils nous ont laissé la bouche ouverte parce que a écrit une chanson pour l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années, Cyberpunk 2077.

L’année dernière, Grimes a contribué sa chanson «4ÆM» à la partition, et il a également été révélé que Keanu Reeves sera le chanteur principal d’un groupe de jeux appelé SAMURAI. Le jeu comprendra également des sons de A $ AP Rocky, Gazelle Twin, Ilan Rubin, Richard Devine, Nina Kraviz, Deadly Hunta, Rat Boy et Tina Guo. Alors comme vous le voyez, Le groupe de hip-hop ne sera pas le seul acte musical de ce monde futuriste.

Mais maintenant et selon la conséquence du son, Run The Jewels a publié une chanson pour ce titre spectaculaire intitulé “No Save Point”. Ce thème a tout ce que nous aimons de cette paire, rimes amusantes mais percutantes sur les dieux néons et les cyberarmes, qui se situent quelque part entre la dureté et la joie de la production, qui contrastent en quelque sorte avec l’esthétique visuelle et la science-fiction dans lesquelles le titre est imprégné.

Assez parlé et passons à la musique. Pendant que nous attendons qu’il arrive Cyberpunk 2077 aux différentes consoles ensuite 10 décembre, Écoutons «No Save Point» ci-dessous, la chanson avec laquelle Killer Mike et El-P entrent dans ce jeu vidéo épique: