La chanteuse et pianiste de jazz de renom Diana Krall a partagé une interprétation vivante du standard «I Wished on the Moon». Enregistrée en une seule prise par Krall et le bassiste de longue date John Clayton, la chanson marque le deuxième single du prochain album de l’artiste, This Dream of You, sorti le 25 septembre via Verve.

«I Wished on the Moon» a été rendu célèbre à l’origine par Bing Crosby, qui a enregistré la chanson avec The Dorsey Brothers Orchestra pour le film de 1935, The Big Broadcast of 1936. Sorti en single, le morceau est resté n ° 2 pendant sept semaines , tandis que Crosby revisiterait plus tard la chanson en 1954. Le standard a également été couvert par des artistes sacrés comme Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra et Tony Bennett.

Krall propose une version fraîche et moderne de «J’ai souhaité sur la Lune», et de nombreux autres standards célèbres, en Ce rêve de toi, qui marque son 15e album studio. Plus tôt ce mois-ci, l’artiste canadien a partagé une réinvention de la chanson intemporelle d’Irving Berlin, «How Deep is the Ocean», tandis que la tracklist comprend également des classiques intemporels tels que «Singing in the Rain», «Presque comme être amoureux» et «L’automne à New York.» En ce qui concerne la chanson titre, Krall a choisi une composition plus récente de Bob Dylan.

Produit en mai par Krall, This Dream Of You, est un projet particulièrement émouvant pour l’artiste, car il marque sa collaboration finale avec un ami et partenaire créatif de longue date, Tommy LiPuma, décédé en 2017 à l’âge de 80 ans. extrait des sessions enregistrées par la paire en 2016 et 2017, avant son album de 2017, Turn Up the Quiet. Cependant, Krall a déclaré dans un communiqué, This Dream Of You « est très loin d’être un disque de prises ou de musique inachevée. »

En ce qui concerne le mixage de l’album, Krall s’est tournée vers l’ingénieur et producteur légendaire Al Schmitt, qui a travaillé en étroite collaboration avec l’artiste pour obtenir une intimité et une immédiateté remarquables avec sa voix dans l’équilibre final.

L’album présente un large éventail de talents, dont les collègues de longue date de Krall, Jeff Hamilton, Anthony Wilson et John Clayton. Des apparitions sont également faites par Christian McBride, Russell Malone et Alan Broadbent, ainsi que par le guitariste Marc Ribot, le violoniste Stuart Duncan, le bassiste Tony Garnier, le batteur Karriem et l’accordéoniste Randall Krall.

This Dream Of You sera disponible le 25 septembre. Précommandez-le ici.