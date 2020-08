Trio de Manchester, Doves a sorti son dernier morceau, « Cathedrals Of The Mind », sorti de leur premier album en 11 ans, The Universal Want, prévu le 11 septembre sur Imperial aux États-Unis et EMI au Royaume-Uni. Vous pouvez regarder la vidéo de la chanson ci-dessous.

« alt = » « />

Avec les membres du groupe citant séparément Talk Talk et David Bowie comme sources d’inspiration, la chanson trouve une fois de plus que le groupe devient la somme incomparable de leurs parties. Des lignes de guitare en boucle, des basses soumises à des contours de dub rugueux et des percussions chargées d’échos rythment le paysage vallonné du morceau.

À la barre des guitares, des chœurs et de la programmation, Jez Williams dit de «Cathedrals Of The Mind»: «La chanson découle d’un seul crochet, qui s’est développé pour évoquer ce monologue interne expansif, ce gouffre de pensée sans fin. Inconsciemment, à travers des mots lancés contre lui et faits pour s’adapter, il en est venu à propos de quelqu’un toujours dans votre esprit. L’auditeur peut se forger ses propres idées. Pour moi, il s’agissait de la perte de Bowie.

«C’est une prière pour les sons», révèle Jimi Goodwin. «Nous aimons toujours la production et les détails sonores. L’album a plus que répondu à nos attentes et, pour une fois, nous étions unanimes dans le listage des morceaux. Nous sommes prêts à laisser entrer le monde entier, puis à fermer doucement les portes. Nous laisserons à l’auditeur le soin de déterminer ce que nous entendions par tout cela. «

Universal Want et les premiers singles «Carousels» et «Prisoners» ont reçu des éloges de la part de Pitchfork, Stereogum, Rolling Stone, CLASH, Uncut et au-delà, ainsi que la diffusion à la radio avec Sirius XMU, KCRW, WXPN, KEXP, WXRT, WFUV et plus . The Universal Want sera publié dans de multiples formats d’édition spéciale, y compris une série limitée de vinyles colorés et un coffret recherché, comprenant l’album sur vinyle et cassette, un Remix LP en édition limitée, des cartes postales et des tirages signés.

Sorti pour la première fois en 1998, le premier album de Doves, Lost Souls (2000), a reçu une nomination au Mercury Award, avant le numéro un suivi, The Last Broadcast (2002) a réalisé le même exploit critique, en même temps que la livraison de la ligue majeure , singles révolutionnaires, «There Goes The Fear» et «Pounding». Suivi direct au numéro un, Some Cities (2005) et le dernier album pré-pause Kingdom of Rust (2009) ont complété ce qui aurait pu être un héritage parfait si l’histoire s’était terminée là.

The Universal Mind sort le 11 septembre et peut être précommandé ici.