Scarlet, une chanson des Rolling Stones récemment déterrée enregistrée en 1974, a été remixée par le groupe de rock américain The Killers et le producteur Jacques Lu Cont, surtout connu pour son travail avec des artistes comme Madonna et Pet Shop Boys.

Le morceau a été initialement enregistré pendant les sessions de l’album Goats Head Soup du groupe, et comportait une apparition du guitariste de Led Zeppelin Jimmy Page.

«Je me souviens que nous sommes entrés à la fin d’une session Zeppelin», dit Keith Richards. «Ils venaient juste de partir, et nous avions réservé à côté et je crois que Jimmy a décidé de rester.

«Nous ne l’avons pas réellement coupé en tant que morceau, c’était essentiellement pour une démo, une démonstration, juste pour en avoir la sensation, mais ça s’est bien passé. Avec une gamme comme celle-là, vous savez, nous ferions mieux de l’utiliser. »

Mick Jagger ajoute: «Je me souviens avoir joué pour la première fois avec Jimmy et Keith dans le studio du sous-sol de Ronnie. C’était une super session. «

Le remix de Scarlet de The Killers and Lu Cont, qui a une ambiance clubbier que l’original, devrait apparaître sur la version numérique de luxe de Goats Head Soup, qui sortira le 4 septembre aux côtés de divers formats physiques, y compris un CD de quatre disques. et les éditions de coffrets en vinyle.

Outre un remix stéréo 2020 du disque, la réédition de Goats Head Soup présentera également Brussels Affair – un album live de 15 titres enregistré en Belgique lors de la tournée automne 1973 des Stones. Cet enregistrement n’était auparavant disponible que dans le cadre de la série de «bootleg officiel» du groupe en 2012.

De plus, les coffrets de CD et de vinyles incluront Goats Head Soup en 5.1 Surround Sound, Dolby Atmos et Hi-Res mix, ainsi que les vidéos Dancing With Mr. D, Silver Train et Angie.

Un livre de 120 pages contenant des photographies et des essais d’Ian McCann, Nick Kent et Daryl Easlea sera également inclus, ainsi que quatre affiches de tournée de 1973.