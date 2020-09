Ed Sheeran divise les opinions et suscite les passions. Même Prince est entré dans le débat sur son importance dans l’industrie. Certains disent que c’est une grande musique dont la popularité est bien accueillie, tandis que d’autres pensent que c’est une de plus sur la liste de popularité. Cependant, nous ne sommes pas ici pour discuter du travail musical de Sheeran. L’esprit Chapoy nous amène ici pour vous dire qu’il est devenu le père d’un bébé nommé Lyra.

Et oui, peu importe, l’arrivée d’un bébé au monde sera toujours une bonne nouvelle. Alors pour que vous commenciez calmement ce mois-ci, nous vous disons ici tout.

Lyra Antarctica Seaborn Sheeran

A travers leurs réseaux sociaux, Ed Sheeran a annoncé avec sa femme Cherry Seaborn, la naissance de leur première fille ensemble, qui a reçu le nom de Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Oui, « Antarctica » semble assez extrême, mais nous pensons que rien ne dépassera le nom de bébé d’Elon Musk avec Grimes. Alors continuons.

Le dernier message de Sheeran sur Instagram, où elle compte plus de 30 millions d’abonnés, date de décembre 2019. Et est revenue ce 1er septembre pour annoncer l’arrivée de son bébé avec une photo de quelques petites chaussettes bleues et le message suivant.

« Un petit message car j’ai des nouvelles personnelles que je souhaite partager avec vous… La semaine dernière, Avec l’aide d’un excellent service de livraison, Cherry a donné naissance à notre belle fille en bonne santé – Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Nous sommes follement amoureux d’elle. La mère et le bébé vont très bien … Nous espérons que vous respectez notre vie privéeIl a écrit dans son message.

Il y a un peu plus d’un an Ed Sheeran a épousé Cherry Seaborn. L’annonce de leurs fiançailles et de leur mariage ultérieur a été révélée sur l’album Projet de collaboration n ° 6, Plus précisément dans la chanson « Remember the Name ». Tout le monde aurait attendu l’arrivée de leur bébé, ou peut-être le nom, pour l’annoncer de la même manière. Mais c’était plus facile.

Plus de bébés arriveront dans les mois à venir

La semaine dernière, Katy Perry et Orlando Bloom ont accueilli leur premier bébé ensemble nommé Daisy Dove. Début août, Chris Pratt et sa femme Katherine Schwarzenegger ils sont également devenus parents. Et en juillet dernier, jeL’actrice britannique Sophie Turner et son mari Joe Jonas sont devenus parents. Et il y a plus de bébés qui arrivent dans les mois à venir.

Rooney Mara et Joaquin Phoenix, tous deux acteurs, attendent également l’arrivée d’un bébé, et très probablement ce 2020 arrivera. Ils n’ont révélé aucun détail, mais certaines photos prises en mai ont montré que Mara était enceinte.

Il y a quelques jours, l’actrice Emma Roberts a également annoncé qu’elle attendait un bébé avec son petit ami, l’acteur Garrett Hedlund. Le monde attend aussi l’arrivée du bébé de Zayn Malik et du mannequin Gigi Hadid, qui a récemment révélé ses premières photos de grossesse.