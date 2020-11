Peut-être que la pandémie de coronavirus a arrêté les plans de beaucoup de musiciens, puisque la grande majorité avait en tête de jouer et de donner des concerts dans le monde entier. Cependant, nous ne pouvons pas nous plaindre car certains mettent les piles pour composer et nous montrer des chansons fraîchement sorties du four, Et c’est juste le cas avec le bon vieux Eddie Vedder, qui malgré tout est toujours en studio pour écrire des chansons qui font tourner notre peau.

Ce 2020, Pearl Jam a organisé une tournée pour promouvoir son dernier album studio, Gigaton. Mais pour des raisons évidentes, ils ont dû tout reporter lorsque la situation avec COVID-19 est sous contrôle, c’est pourquoi, alors que les choses reviennent à la normale, le leader du groupe se concentre sur d’autres projets, comme il y a quelques mois, quand il nous a surpris en sortant une chanson solo qu’il avait dans le coffre des souvenirs.

Eddie Vedder sort plus de chansons en solo

Il s’avère qu’il y a quelques jours, Eddie Vedder a participé à un concert-bénéfice pour la fondation Partenariat de recherche EB, dont il est directeur avec sa femme Jill. En plus d’interpréter des chansons du groupe de Seattle, le chanteur a également pris le temps de créer quelques chansons que seuls ceux qui se sont connectés à l’événement virtuel pouvaient en profiter, mais maintenant il a décidé de les publier pour que nous puissions tous entendre.

Le premier s’appelle “Une question de temps” et c’est un sujet hautement émotionnel. C’est une ballade où un piano mélancolique où la voix de Vedder brille complètement, puissante comme toujours, où elle chante de ne jamais abandonner même si nous devons faire face à la maladie. Cette chanson était accompagnée d’un clip d’animation, réalisé par Matt Finlin et Karen Barzilay, qui illustre pleinement l’idée de la lettre.

D’un autre côté, Eddie Vedder a également sorti “Say Hi”, une chanson qui a une signification très particulière pour lui. Selon Consequence of Sound, le chanteur de Pearl Jam l’a écrit spécialement pour Eli Meyer, un garçon de six ans qui, après avoir appris son cas et souffrant de Épidermolyse bulleuse mixte – une affection cutanée – a inspiré les Vedders à lancer leur organisation caritative dans l’espoir de trouver un remède à la maladie.

Pour cette chanson Vedder n’était accompagné que de sa guitare, où il parle d’une initiative appelée #ComeSayHi, que la famille d’Eli a organisée pour que les gens saluent le petit et apprennent de son état. De plus, le musicien a partagé une vidéo avec nous tous, où nous pouvons le voir jouer cette chanson en direct et en couleur. Vous pouvez entendre Eddie le jouer ci-dessous:

