Sans aucun doute l’une des pertes les plus importantes que le rock ait eues ces dernières années a été celle de Chris Cornell., qui est malheureusement décédée le 18 mai 2017 à 52 ans. Il était l’une des voix grunge les plus importantes aux côtés de Soundgarden dans les années 90, bien qu’il ait également excellé avec ses deux autres projets, Temple of the Dog et bien sûr Audioslave, mais sa famille et ses amis proches essaient toujours de comprendre qu’il est parti.

L’un d’eux est Eddie veder, le leader de Pearl Jam qui trois ans après la mort de Chris, il est toujours en deuil de la perte d’une personne très importante pour lui. Il y a quelques mois à peine, le chanteur est apparu sur la websérie de Lily Cornell, la fille du rockeur, pour parler de santé mentale et raconter quelques anecdotes sur son père, ainsi que d’autres figures grunge comme Layne Staley et bien sûr. , Kurt Cobain.

Eddie Vedder parle de la mort de Chris Cornell

Mais dans une récente interview sur l’émission Howard Stern, Eddie Vedder s’est complètement ouvert sur la mort de Chris Cornell et il a fait comprendre au monde qu’il n’arrivait toujours pas à surmonter ce moment difficile. Selon NME, le présentateur américain l’a interrogé sur ce fait et Le leader de Pearl Jam n’a pas hésité à parler de ses expériences de deuil suite au suicide de Cornell en 2017.

“J’ai dû être un peu dans le déni. Je n’ai même pas l’impression d’avoir le choix. J’étais juste terrifiée de savoir où j’irais si cela me permettait de ressentir ce que j’avais besoin de ressentir ou ce que je voulais instinctivement ressentir ou à quel point je me sentais sombre que j’allais aller », a déclaré Vedder. Il a également rappelé qu’avant son départ, il n’avait pas passé beaucoup de temps avec lui: «Et comme je ne l’ai pas vu si souvent au cours des 10 dernières années – probablement seulement, comme, quatre ou cinq fois, et généralement à un concert ou quelque chose comme ça. –Je ne m’en suis toujours pas remis. Je deviendrai plus fort avec le temps“.

Ils étaient de vrais amis

Eddie Vedder a poursuivi en disant que lui et Chris Cornell étaient des amis proches et que ce n’était pas seulement parce qu’ils jouaient de la musique: «J’ai passé plus de temps avec lui en dehors du groupe qu’avec les autres, et je ne connaissais pas autant de personnes à Seattle. Donc nous partions pour des randonnées folles, ou faisions du VTT, ou chassions le chien sous la pluie en buvant de la bière merdique, et c’était super. ”

«Et cela n’avait rien à voir avec le fait d’être entouré d’autres personnes de la musique ou d’une sorte de vie à Los Angeles. C’était tout simplement génial. C’est ce que fait une rock star légitime, c’est ce qu’il fait: chasser un chien sous la pluie avec son ami un samedi soir avec un Schmidt 12-pack? », Eddie a conclu, se souvenant que cela n’avait rien à voir avec le fait qu’ils étaient tous les deux dans l’industrie de la musique, c’était une véritable amitié.

Si vous voulez tout vérifier Eddie Vedder a dit à propos de Chris Cornell sur l’émission de Howard Stern, nous laissons la vidéo ci-dessous:

