L’une des bandes sonores les plus emblématiques de l’histoire du cinéma, la bande originale du film Star Wars: Un nouvel espoir de Lucasfilm sortira le 2 octobre sous la forme d’un double LP gatefold sur vinyle 180g.

Cette bande-son invoquant la nostalgie transporte instantanément les auditeurs vers les scènes de ce qui est sans doute devenu le film le plus emblématique de tous les temps. L’année de sa sortie, la bande originale a remporté certains des prix les plus prestigieux de l’industrie cinématographique, notamment l’Oscar de la meilleure musique originale et le BAFTA Best Film Music en 1978. Également l’année de sa sortie, le titre «Main Title» de l’album a fait irruption dans le Billboard Hot 100 au numéro dix, du jamais vu à l’époque pour un morceau de musique classique et l’album s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires rien qu’aux États-Unis.

Composée par John Williams et interprétée par le London Symphony Orchestra, la bande-son est devenue la référence des musiques originales de films et est reconnue comme une passerelle vers la découverte de la musique classique.

Né à Floral Park, New York, il a déménagé à Los Angeles en 1948 et sa carrière d’enregistrement subséquente remonte aux années 50 et englobe des concertos, des œuvres orchestrales et de chambre et de la musique gospel. Au cours d’une carrière de plus de cinq décennies, Williams est devenu l’un des compositeurs les plus accomplis et les plus réussis des États-Unis pour le cinéma et la scène de concert. Il a composé la musique et a été directeur musical pour plus d’une centaine de films, dont les neuf films et titres Star Wars tels que Close Encounters Of The Third Kind, Jaws et Schindler’s List.

Williams a remporté cinq Oscars, quatre Golden Globe Awards, sept British Academy Film Awards, cinq Emmy Awards et 25 Grammy Awards. Avec 52 nominations aux Oscars, Williams est la personne vivante la plus nominée de l’Académie et la deuxième personne la plus nominée de l’histoire, après Walt Disney.

Star Wars: A New Hope sort le 2 octobre et peut être précommandé ici.