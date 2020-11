Allez que cette année – sans compter la pandémie – nous réserve à tous des surprises très agréables. Malgré le fait que l’industrie de la musique traverse une étape étrange en raison du coronavirus, Le plus surprenant de tous est que c’est le moment où l’on écoute le plus de chansons, grâce au fait que les artistes profitent du temps pour créer de grandes choses. Mais le cas d’Elsa et Elmar va plus loin, car il a d’énormes projets pour clôturer 2020.

L’année dernière a été spectaculaire pour le chanteur, parce qu’il l’a cassé avec son dernier album, Tu es un diamant, même si le dernier concert qu’il a donné à El Plaza Condesa au CDMX pour clôturer la tournée de cet album a été spectaculaire (ICI vous pouvez consulter la critique). Mais depuis le début de la quarantaine, le producteur aussi a été très actif avec certains projets quirésultant de cette situation à laquelle nous sommes confrontés.

Elsa et Elmar s’associent à Carla Morrison

À la mi-avril et alors que la détention ne faisait que commencer, Elsa et Elmar ont sorti un EP intitulé Four Times 10, qu’il a promu avec une campagne assez créative et qui nous a rappelé les années 90. Mais maintenant, il vient d’annoncer quelque chose qui ne fera pas qu’exciter ses fans, Aussi à ceux de Carla Morrison parce que vous avez adoré ils sortiront une nouvelle version d’une des chansons de l’artiste colombien avec lequel nous pleurons automatiquement, “Nuit des yeux”.

Il s’avère qu’il y a quelques jours, Elsa a signé avec Sony Music Mexico et depuis, il a commencé à travailler sur de nouvelles chansons qu’il publiera bientôt. Mais pour célébrer que vous êtes dans une toute nouvelle étape de votre carrière, a décidé qu’il valait mieux faire quelque chose avec Carla, son amie et partenaire qui d’ailleurs, récemment revenu après plusieurs années de silence avec un sujet où il parle ouvertement d’anxiété.

Elsa a constitué une excellente équipe pour ce remake

Cette version de “Ojos Noche” a le ferme objectif de montrer comment avec quelques détails et une équipe de premier ordre, vous pouvez révolutionner une chanson cela dès le début était spectaculaire. Pour ce faire, Elsa y Elmar a réinventé le thème avec leur directeur musical en direct, Julián Vernal et les ingénieurs comme Mikaelin ‘Blue’ BlueSpruce Oui Dave Kutch, qui a travaillé avec des artistes comme The Weeknd, Dua Lipa, Mariah Carey, Alicia Keys, Solange, etc.

Bien que là-bas (et cela pourrait être un spoiler) Ils ont également enregistré un clip vidéo à distance, car Elsa est au Mexique et Carla est à Paris. Et ici entre nous, la chanson et la vidéo promettent de capturer pleinement l’essence de la composition réalisée par le chanteur colombien après avoir souffert – comme tout le monde – du mal d’amour. Alors maintenant, vous savez, si votre cœur est brisé en ce moment, ce sujet pourrait vous aider.

La nouvelle version de “Ojos Noche” d’Elsa et Elmar avec Carla Morrison sortira le 12 novembre, mais en attendant que ce jour arrive, écoutons ce rouleau que la chanteuse a lancé il y a un an dans son dernier album, Eres Diamante:

Voir sur YouTube