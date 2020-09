Le Graceland d’Elvis Presley a récemment été vandalisé avec des graffitis «BLM» et «Defund the Police».

Il semble que les parties responsables aient laissé leur marque uniquement sur le célèbre mur de Graceland – pas sur le manoir lui-même, qui se trouve sur un terrain de près de 14 acres. Au moment de la rédaction de cet article, cependant, ni le domaine d’Elvis ni les responsables de Graceland n’avaient commenté publiquement l’ampleur de la destruction, qui s’est produite du jour au lendemain. De même, on ne sait pas pour le moment si les manifestants ont spécifiquement ciblé la célèbre destination touristique de Memphis, dans le Tennessee, ou sont arrivés sur les lieux par hasard.

Cependant, plusieurs éléments de preuve suggèrent que les graffitis résultent d’un effort soigneusement coordonné. L’amphithéâtre Levitt Shell de Memphis, où Elvis Presley a livré son premier concert payant, a également été peint à la bombe, avec des phrases telles que «Eat the Rich» et «F-k Trump». De même, le vaste volume de texte sur le mur de Graceland – les autres phrases peintes à la bombe incluent «Abolish ICE», «Breonna Taylor», «Living Wages», «#StayTuned» et «Fuck 12», un slogan anti-police – indique que de nombreuses personnes ont probablement participé à l’événement de fin de soirée.

De plus, Black Lives Matter Mississippi (Graceland est à environ quatre miles de la frontière du Mississippi) a abordé le vandalisme sur les réseaux sociaux. «Maintenant que nous avons votre attention, COVID & Racism nous tue. Arrêtez de donner de la valeur aux icônes blanches et à la propriété sur la vie des Noirs », a écrit l’entité, avec le message précédé d’une citation sur les graffitis de Graceland.

Les employés de la ville (une partie des graffitis a été laissée sur le trottoir) et les bénévoles enlèvent actuellement les graffitis, et les images récemment publiées montrent qu’ils ont fait des progrès substantiels. De plus, les fans de «The King of Rock’n Roll» se tournent vers les médias sociaux pour exprimer leur désapprobation du vandalisme; d’autres soutiennent que, parce que les visiteurs de Graceland écrivent généralement leurs noms et leurs messages courts sur le mur extérieur, les graffitis n’ont pas réellement endommagé la structure.

«Ils l’ont fait maintenant! Ces crétins anarchistes ont dégradé Graceland! S’il vous plaît @realDonaldTrump – fédéralisez la Garde nationale et rassemblez ces criminels! D’où je viens, tu ne plaisantes pas avec Elvis! » l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Mike Huckabee, a tweeté ce matin.

«Quiconque connaissait personnellement Elvis vous dira qu’il aimait absolument la communauté noire et que la communauté noire l’aimait. Cela me brise le cœur de voir sa mémoire ternie de cette façon », a pesé sur l’artiste country Travis Tritt, lauréat d’un Grammy.

«Chaque fois que je suis allé à Graceland au cours des 40 dernières années, ce mur a été couvert de graffitis, principalement de fans d’Elvis. Graceland signifie beaucoup de choses pour beaucoup de gens », a écrit une personne de l’autre côté du problème.

Le service de police de Memphis n’a pas encore fait le point sur son enquête en cours sur le vandalisme de Graceland.