Les années passent et Queen reste l’un des groupes les plus acclamés de l’histoire de la musique. L’héritage du groupe, par exemple, a pris un nouvel élan en 2018 grâce à la première de Rhapsodie bohémienne avec Ramy Malek en tant que personne chargée d’incarner le légendaire Freddie Mercury. Grâce à ce film, la musique de Queen est réapparue dans les grands charts, comme les chansons les plus jouées en streaming.

Encore bien, le travail du groupe anglais transcende les nouveaux espaces du cyberespace avec son arrivée officielle sur TikTok, l’un des réseaux sociaux les plus importants aujourd’hui. La plateforme, avec l’autorisation du groupe et de ses maisons de disques associées, a téléchargé plusieurs chansons du groupe pour les utilisateurs et les fans entrer pleinement dans un nouveau “ défi ”.

Queen vient à TikTok

Rock n’est pas mort comme beaucoup le disent et L’arrivée de Queen sur TikTok est l’un des tests. Même après plusieurs années, la musique du combo britannique continue de paraître dure et maintenant il le fera dans le réseau social d’origine chinoise. Les autres membres du groupe ont officiellement ouvert un compte plateforme ces derniers jours.

Et le garçon l’ont fait avec style. “Cela fait longtemps … Accueillez magistralement Queen en duo avec Freddie Mercury!”, il lit dans la description de la première (et pour l’instant uniquement) vidéo qui a été téléchargée sur le compte avec quelques hashtags qui immédiatement a commencé à générer une interaction. Bien sûr, le groupe n’a pas arrêté de saisir le moment et a ajouté un défi à leurs nouveaux followers.

@queenofficial Cela faisait longtemps à venir… .donner à Queen une arrivée royale en duo avec Freddie! 👑 # SingWithQueen #QueenonTikTok #singalong #Duetwith ♬ Ay-Oh – Aide en direct – Reine

Dans cette vidéo, nous voyons l’intermède emblématique avec lequel Freddie Mercury s’est adressé au public lors de la performance Live Aid de Queen en 1985. Le groupe, bien sûr, a exhorté les utilisateurs à chanter le traditionnel “Eeeoooooo” dans le cadre d’un “défi” baptisé #SingWithQueen. Que dites-vous essayez-vous?

Quelques rouleaux pour réaliser vos vidéos

Dans le cadre de Arrivée officielle de la reine sur TikTok, le groupe en collaboration avec Universal Music Group et Hollywood Records Ils ont permis à la plateforme d’inclure certaines des chansons les plus importantes du groupe dans son catalogue de chansons.

De cette manière, un total de 10 chansons sont mises à la disposition des utilisateurs afin qu’ils puissent les inclure dans leur propre contenu depuis le réseau social. Les chansons qui arrivent officiellement sur TikTok sont “Rhapsodie bohémienne”, “Encore un qui mord la poussière”, “Ne m’arrêtez pas maintenant”, “Nous allons vous bercer”, “Sous pression”, “Nous sommes les champions”, “Je veux être libre”, “Quelqu’un à aimer”, “La reine tueuse”, Oui “Radio Gaga”.

Sans aucun doute, ce sera une tâche difficile de choisir laquelle de ces chansons classiques pour décorer vos vidéos. Il faudra être attentif pour voir si, là, on se retrouve La prochaine star virale de TikTok comme le cholo qui a ravivé la fièvre Fleetwood Mac, mais cette fois avec la musique de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon.

