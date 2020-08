Le black metal revient en Norvège alors qu’Enslaved, Mayhem et Emperor s’associent pour la première fois de l’histoire. Les trois groupes joueront un concert très spécial, «Beyond The Gates X» dans les confins spectaculaires des légendaires studios Grieghallen à Bergen le 7 août 2021.

En 1994, la musique extrême a changé pour toujours lorsque ces trois groupes de metal norvégiens pionniers ont sorti leurs premiers albums – De Mysteriis Dom Sathanas de Mayhem, Emperor’s In the Nightside Eclipse et Vikingligr Veldi d’Enslaved, tous enregistrés dans les légendaires studios Grieghallen de Bergen.

Grieghallen MCMXCIV verra l’empereur embrasser trois décennies de ténèbres impériales, qui ont été menées par leur héritage Grieghallen. Mayhem interprétera son opus magnum, De Mysteriis Dom Sathanas dans son intégralité. Enslaved revisitera leurs débuts, Vikingligr Veldi.

Jamais auparavant le public n’avait eu l’occasion de découvrir de première main où les fondations du Black Metal norvégien ont été posées, interprétées par les créateurs de tout cela. Pour des billets et de plus amples informations, visitez le site de l’événement site officiel.

Ihsahn et Samoth de l’empereur commentent: «Ce que nous manquions d’expérience à l’époque a été dûment compensé par un courage juvénile et une envie de créer quelque chose qui était sans compromis et grandiose. Pytten a vu tous ces contrepoints, et grâce à son expérience et à sa manière unique d’écouter, il a réussi à réaliser ce que nous avions prévu de réaliser de la meilleure façon possible. Même si nous étions adolescents à l’époque, il a toujours pris notre vision musicale au sérieux et a animé des journées et des nuits extrêmement créatives en studio.

Ajoute Attila Csihar de Mayhem: «Ce sera un événement incroyable à faire – près de 30 ans après que nous ayons enregistré De Mysteriis Dom Sathanas dans la même salle à Grieghallen. La batterie de l’enregistrement a la même acoustique et les mêmes échos de la grande salle de concert où elle a été enregistrée, grâce à Pytten, les idées géniales de notre producteur.

«J’ai beaucoup de bons souvenirs de pure créativité pendant que nous enregistrions aussi les voix. Par exemple. qu’Euronymous a commandé un énorme gong, également un synthétiseur Moog à ajouter au paysage sonore, et Pytten était toujours heureux de réaliser nos idées les plus folles. Comme j’ai enregistré les voix dans une pièce noire avec seulement des bougies pour créer la bonne atmosphère. La fenêtre de la salle de contrôle était couverte de rideaux pour que personne ne puisse voir ce que je faisais… en fait, je faisais des mouvements magiques et je formais des mudras, même en faisant des headbangements et en sautant parfois dans la pure extase. Je n’oublierai jamais ces souvenirs. Et maintenant, j’ai hâte d’y retourner et de jouer la même musique vivante. Ce sera de la pure magie noire – comme notre destin! «

Ivar Bjørnson d’Enslaved déclare: «Nous sommes très fiers de faire partie de la célébration de‘ Au-delà des portes ’2021 de‘ Grieghallen 1994 ’- un lieu très puissant sur l’axe temps / espace de l’univers des esclaves. Travailler avec Pytten à Grieghallen pour notre premier album Vikingligr Veldi était la concrétisation d’un plan très volontaire pour le jeune Enslaved. Il y avait un air d’innovation, de dévouement, de créer notre propre chemin dans le réseau alors plutôt restreint de groupes pionniers qui enregistraient et diffusaient du matériel made in Grieghallen. Nous apporterons à la table une interprétation complète de l’un de nos albums préférés de notre catalogue (nous sommes autorisés à dire qu’avec 15 albums sous la ceinture, soit dit en passant) – 1994, Grieghallen et Enslaved se réunissent tous sous le marteau: Vikingligr Veldi.

Outre l’excitation nostalgique des trois artistes, «Beyond the Gates» et l’organisateur de l’événement Torgrim Øyre prêtent ce commentaire:

«Nous devons en quelque sorte nous pincer. Pouvoir découvrir ensemble ces trois artistes révolutionnaires sur une même scène est tout simplement époustouflant. Non seulement Grieghallen a une importance historique considérable pour le phénomène mondial qu’est devenu le Black Metal norvégien, mais c’est aussi l’une des salles de concert les plus vénérées de Scandinavie.

«On pourrait facilement dire qu’avec leurs premiers albums, Emperor, Mayhem et Enslaved ont ouvert la voie à trois directions différentes dans le genre. Empereur avec leurs tendances symphoniques, Mayhem menant le drapeau du black metal orthodoxe, tandis que les premières offres Enslaved inspiraient des groupes à se plonger dans les sujets nordiques.

«Avec Mercyful Fate en tête d’affiche au même endroit vendredi soir, sans doute les innovateurs de l’esthétique du black metal, suivis par Emperor, Mayhem et Enslaved, qui ont propulsé la musique extrême vers de nouveaux sommets, c’est juste un combo presque trop beau pour être vrai. Nous ne pouvons pas attendre août 2021. »

