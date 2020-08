Dans une nouvelle interview avec Guitar World, TESTAMENT guitariste Eric Peterson a déclaré que la période la plus « sombre » de la carrière du groupe a probablement eu lieu à l’époque de l’album de 1992 « Le rituel ».

« Je me souviens Records de l’Atlantique nous disant que nous n’avions vendu qu’environ 250000 disques cette année-là – ce qui serait incroyable maintenant [laughs] – et nous étions en bas à ce sujet « , a-t-il déclaré.

«Nous avons perdu notre direction à cette époque, Alex [[Skolnick, guitare]nous a dit que ce serait sa dernière tournée avec TESTAMENT, et Lou [lebatteur[drummerLouie Clemente]à gauche – donc tout était en quelque sorte en train de s’effondrer à l’époque, mais nous étions toujours pleins d’espoir.

« Nous avons donc changé certaines choses, changé notre façon de faire des affaires et formé notre propre maison de disques et des choses comme ça – et juste au moment où il semblait que nous avions repris les choses, c’était à ce moment-là Mandrin [[Gamelle, voix]tombé malade.[En2001[In2001Gamelle a été diagnostiqué avec une affection cancéreuse appelée séminome des cellules germinales.]

«Mais même après tout cela, nous avons continué, et nous sommes redevenus lourds, et je pense que c’était le début de la nouvelle TESTAMENT. Nous avons développé un son plus moderne et avons eu plus d’influence black et death metal, même si nous étions encore un groupe de thrash. Nous n’essayions simplement pas d’être politiquement corrects avec nos paroles et tout ça – je veux dire, allez, nous avons sorti un disque appelé ‘Démoniaque’. [Laughs]

«À ce moment-là, nous avions rencontré deux guitaristes différents, beaucoup de batteurs, nous avions des problèmes avec notre bassiste d’origine.[[Greg Christian]- et nous ne savions pas vraiment ce que nous allions faire. Alors on a fini par faire un disque appelé « La première frappe toujours mortelle » [2001], qui contenait des versions réenregistrées de certaines de nos anciennes chansons.

« Quand je reviens et écoute ‘L’héritage’ [1987] ou ‘Le nouvel ordre’ [1988], Je ne suis pas époustouflé par la production, mais les chansons sonnent modernes quand nous les jouons aujourd’hui – elles sonnent bien, et c’est ce que nous voulions « La première frappe toujours mortelle ». «

TESTAMENTle dernier album de « Titans de la création », est sorti en avril via Explosion nucléaire. Le disque a été produit par Peterson et chanteur Chuck Billy, tandis que Juan Urteaga de Studios Trident s’est occupé de la coproduction, de l’enregistrement et de l’ingénierie. Andy Sneap était responsable du mixage et du mastering de l’album. Eliran Kantor intensifié une fois de plus pour créer de nouvelles illustrations pour la couverture de cette version.

Plus tôt dans l’année, TESTAMENT terminé «La baie contre-attaque 2020» Tournée européenne avec EXODE et ANGE DE LA MORT.

