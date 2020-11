Es-tu prêt? Voici le guide de survie du Festival Marvin 9.5

Les concerts virtuels sont devenus l’option la plus viable (pratiquement la seule) pour profiter de la musique live en temps de pandémie. Et bien que cela ait été quelque chose d’étrange et de nouveau pour tout le monde, cela n’est pas devenu un obstacle pour nous faire passer un bon moment avec notre musique préférée et l’essentiel, être en sécurité à la maison.

En tenant compte de cela, Le Festival Marvin arrivera les 26, 27 et 28 novembre avec une édition totalement en ligne. Plus de 40 spectacles, conférences et ateliers qui viendront chez vous gratuitement et à portée d’un clic.

Le Festival Marvin 9.5 aura de la musique live et à profiter de chez soi

La fête deviendra grande avec des artistes comme María Daniela y Su Sonido Lasser, El Columpio Asesino, Will Joseph Cook, CeeLo Green, Roísín Murphy et Indios, pour n’en citer que quelques-uns. Ce sera une expérience complètement unique qui vous fera sortir de la «nouvelle normalité» dans laquelle nous vivons actuellement.

L’idée est que vous profitiez à 100% du Festival Marvin et c’est pourquoi nous avons créé ici un petit guide qui peut peut-être vous aider à profiter au maximum du week-end 26, 27 et 28 novembre. Qui est prêt?

Voici un guide de base pour profiter du Festival Marvin

1. La compagnie est un facteur important pour profiter du festival. Et s’il est impossible de se rencontrer physiquement en ce moment, la technologie nous a rendu la vie beaucoup plus facile. Alors Rencontrez qui vous vivez ou organisez un appel vidéo avec d’autres amis afin qu’ensemble, ils puissent profiter des présentations à distance.

2. Consultez les horaires. Comme dans les festivals en face à face, ici s’organiser en termes d’horaires est également un point essentiel. La meilleure chose que vous puissiez faire est créez une liste des émissions que vous souhaitez voir, car comme nous l’avons mentionné, Festival Marvin 9.5 vous dira tout, des ateliers aux concerts et vous ne voulez absolument rien manquer.

3. Donnez-vous la chance de rencontrer de nouveaux talents. Bien sûr, nous sommes ravis de voir nos artistes préférés de toute vie encore et encore. Cependant, le Festival Marvin 9.5 est aussi une bonne occasion de trouver votre nouveau groupe préféré, alors vérifiez bien tous les actes qui feront partie de l’événement et faites un tour de la transmission de groupes inconnus de vous.

Will Joseph Cook: l’indie pop innocente qui vous fera revenir à la jeunesse

Quatre. Préparez les collations et les provisions. Que serait un festival sans une bonne bière d’entreprise? Nous vous recommandons de prendre quelques bières artisanales, collations, bonbons et vêtements confortables. Que diriez-vous d’un barbecue au rythme de CeeLo Green? Ça a l’air chic!

5. Et enfin… profitez-en! La musique est toujours notre meilleur réconfort dans les moments difficiles et c’est la meilleure occasion de danser, de chanter et d’oublier tout ce qui est mauvais pendant un certain temps que nous pourrons sûrement bientôt tous le faire ensemble comme dans l’ancien temps.

Rendez-vous au Festival Marvin 9.5!

