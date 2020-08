EVIL DEAD sortira un nouvel album studio, « United $ tate $ Of Anarchy », le 30 octobre via SPV/Marteau à vapeur.

EVIL DEAD a été formé en 1987 avec l’intention de créer de la musique heavy dans la veine du thrash metal. le EVIL DEAD le son était unique, mettant en évidence un mélange de riffs de guitare de vitesse et de thrash metal avec une batterie hyper enfermée avec une basse tonitruante exagérée avec des accents punk et des thèmes lyriques qui exploraient des idées sociales politiques et stimulantes, mêlées d’horreur et de nucléaire thèmes de guerre.

En 1988, EVIL DEAD a signé un contrat d’enregistrement mondial avec SPV/Marteau à vapeur et a publié le « Surmonter » EP avec deux titres originaux, avec une version de couverture du DRAPEAU NOIR hymne « Surmonter ». À l’été 1988, EVIL DEAD entré Grinder de musique studios d’enregistrement avec producteur / ingénieur Cacey McMakin (ASSAUT NUCLÉAIRE, KREATOR) pour enregistrer l’album classique complet « Annihilation de la civilisation ».

En 1989, le groupe a changé de composition en cours de route avant sa première tournée européenne réussie avec des co-têtes d’affiche. LAAZ ROCKIT. En 1990, EVIL DEAD retourné au studio d’enregistrement avec le producteur Warren Croyle pour suivre son deuxième album studio intitulé « Le monde souterrain », sorti en 1991 avec des critiques élogieuses. Après avoir relâché son effort de suivi, « En direct … des profondeurs des enfers », EVIL DEAD dissous en 1992, les membres poursuivant d’autres projets.

En 2019, EVIL DEAD a obtenu un nouveau contrat d’enregistrement avec SPV/Marteau à vapeur pour « United $ tate $ Of Anarchy ». Il comportera neuf titres de studio plus une version de couverture métallisée du B-52’S‘ « Planète Claire » en tant que piste bonus tous produits par Bill Metoyer. Artiste fondateur Edward J. Repka a de nouveau illustré la pochette du nouvel album.

EVIL DEAD 2020 c’est:

Albert Gonzales – Guitares rythmiques / lead

Juan Garcia – Guitares rythmiques / lead

Rob Alaniz – Tambours

Phil Flores – Voix principale

Karlos Medina – Basse

Crédit photo: Alex Solca

