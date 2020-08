EXODE a commencé la pré-production de son nouvel album tant attendu.

Le prochain disque des thrashers de la baie de San Francisco sera la suite de 2014 « Blood In Blood Out », qui était leur première sortie depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob Dukes, et le retour de Steve « Zetro » Souza, qui était auparavant EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

Le mois dernier, Souza Raconté Rock Immortal Productions‘Série d’interviews en direct « Rock Talk » sur la direction musicale du nouveau EXODE matériel: « Je sais ce que vous savez, et je n’ai rien entendu. Mais j’ai eu des conversations avec[guitariste[guitaristGary Holt]et [drummer] Tom chasse, et ils m’assurent que c’est vraiment spécial [and] c’est vraiment extrêmement lourd. Les gens vont certainement être époustouflés.

«Nous allons le faire au lac Almanor», a-t-il poursuivi. « À M acheté une maison dans les montagnes, et nous allons en fait envoyer tout le matériel là-bas, je pense, la dernière semaine d’août. Et je dirais que pendant tout le mois de septembre à octobre, nous serons tous les cinq dans les montagnes à rassembler – comme de petits médecins, comme des scientifiques – la nouvelle EXODE.

« Parler à À M, les chansons sont vraiment, vraiment lourdes. Et il y a beaucoup de place pour que beaucoup de choses se passent sur ces chansons, d’après ce que je comprends. Je pense que ça va être un album très spécial, on dirait. J’ai hâte de l’entendre. J’ai entendu des trucs quand nous étions sur ‘La baie contre-attaque’ [European] tour [in February and March]. Quand nous avons commencé le soundcheck, Gary et À M semblaient toujours se lever en premier et se bloquaient sur des trucs. Si c’était quelque chose… Ted [[Aguilar]de ANGE DE LA MORT viendrait vers moi, comme, ‘Zet, est-ce nouveau EXODE? ‘ Et je suis tout, ‘J’entends ça comme vous les gars. Alors je dirais que oui, c’est probablement le cas. Mais jusqu’à présent, je n’ai rien reçu de moi. C’est généralement le processus – Gary m’enverra des trucs, et il m’enverra aussi, comme: ‘D’accord, j’ai écrit les paroles de ça. Ça va comme ça.’ Cela reste à venir. «

Selon Souza, le nouveau EXODE Cet album marquera le premier enregistrement du groupe depuis de nombreuses années. « Nous allons tous être là-haut en même temps, ce que nous n’avons pas fait depuis longtemps », a-t-il déclaré. « Je pense ‘Tempo des damnés’ [2004] C’était le dernier album, au moins avec moi, dont je me souviens que nous étions tous à proximité de l’enregistrement. Parce que quand je l’ai fait ‘Blood In, Blood Out’, Gary était en tournée avec TUEUR, et Jack [[Gibson, basse]suivait le dossier. Donc c’était essentiellement lui, moi et Lee [[Altus, guitare], ou lui, moi et À M faire le chant. De cette façon, nous travaillons avec un autre gars, et tout le monde sera là. Le chemin Gary expliqué que c’était, [once] J’ai fait du chant, Lee ira dans le reste de la journée, donc nous allons juste continuer à travailler. Parce que je suppose que nous serons tous là-haut en même temps; ça va être drôle.

« Je suis très excité de faire ça comme ça. Je pense que, honnêtement, quand tout le groupe est là, c’est là que le meilleur sort », at-il expliqué. «Et les trois disques où tout le groupe était là, dont je me souviens, je dirais ‘Les plaisirs [Of The Flesh]’ [1987], ‘Fabuleux [Disaster]’ [1989] et ‘Tempo’. Et ces trois disques étaient les disques dont je faisais partie quand le groupe … ‘Impact [Is Imminent]’ [1990] et ‘Obliger [Of Habit]’ [1992] étaient un peu fait, ce type est entré par avion, ce type est parti, ce genre de chose – ils ont été faits comme ça – mais ‘Les plaisirs’ et ‘Fabuleux’ et ‘Tempo’, nous étions tous là. Et beaucoup de gens pensent que ce sont quelques-uns des meilleurs disques avec certaines des meilleures chansons sur eux, et je suis d’accord avec ça. J’espère donc que la même magie se reproduira. «

EXODELe prochain album studio du groupe sera le premier depuis l’achèvement de TUEURtournée finale de. En 2011, Holt a commencé à remplir pour Jeff Hanneman à TUEUR live, et est devenu le co-guitariste à plein temps du groupe à partir de 2013, tout en restant membre de EXODE.

« Je dois remercier les fans pour leur patience, » Souza m’a dit. « Nous sommes chanceux qu’ils soient si patients, parce qu’ils savaient quoi Gary était en train de faire. Surtout au cours des deux dernières années – à partir de janvier 18, il était obligé de terminer la tournée mondiale avec TUEUR, et aucun de nous ne voulait qu’il essaie de faire des va-et-vient pour faire un nouveau disque avec EXODE alors qu’il avait de petites pauses avec TUEUR. Nous voulions qu’il soit évidemment capable de se concentrer pleinement sur la musique sans aucune distraction, et c’est ce qu’a été l’écriture de ce disque – il a complètement écrit ce disque sans autres distractions. Je ne veux pas dire ça TUEUR était une distraction, mais il n’a aucun engagement à partir en tournée, à jouer ou à faire quoi que ce soit; c’est juste EXODE maintenant. Donc je suis très excité. Je suis très heureux que cela arrive enfin à ce point. J’ai hâte que tout le monde l’entende. Je sais que ça va être génial. «

EXODELe prochain album de l’album sortira en 2021 via Explosion nucléaire.