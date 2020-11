Si vous n’avez plus peur des films d’horreur ou de la fin de la quinzaine, préparez-vous! cette POT a présenté le cinquième volume de “Les sons les plus sinistres de l’espace”, beaucoup plus effrayant que le listes de lecture précédentes, avec 14 nouveau et effrayant des pistes de bruits, de craquements et d’échos abominables de l’obscurité du cosmos, qui resteront stockés dans l’inconscient, pour sortir de vos pires cauchemars.

Et c’est ça, n’importe qui pourrait penser que le aAurores boréales sur Jupiter ou la vent solaire chaud, Ils pourraient ressembler aux anges eux-mêmes jouant de la harpe mais, comme on dit, les apparences peuvent être trompeuses. La seule chose que vous pourrez entendre est un amas de bruits de tonnerre et de hurlements capables de percer les oreilles et même l’âme.

Pour certains, la nouvelle liste de lecture – à ne pas confondre avec “The Creepiest Sounds from Space – ressemble à des extraterrestres en train de vomir, tandis que pour d’autres, de nombreuxLes pièces sont très relaxantes. La vérité est que vous le cerveau va décoder “Les sons les plus sinistres de l’espace”, en fonction de vos pensées et de votre humeur, ce qui le rend idéal à écouter pour Halloween, juste avant le coucher.

Comme la NASA l’a expliqué précédemment, les sons ne sont pas entendus dans l’espace, comme il n’y a pas d’atmosphère dans laquelle les ondes sonores rebondissent, cependant, la technologie mise en œuvre dans les engins spatiaux et les sondes est capable de capturer les émissions radio trouvées dans les corps célestes tels que les étoiles, les constellations et les planètes, qui une fois dans la Terre devient ces sons mystérieux.

Tremblements de terre et ondes de plasma

Chacune des pistes est fascinante, bien que beaucoup incluent des sons d’avions, des trains en mouvement et plusieurs essaims d’abeilles volantes, la NASA dit qu’ils ressemblent plus à un ensemble de “Gémissements et sifflets“Collecté par des sondes spatiales Junon, sur Jupiter; Voyager 1, dans l’atmosphère de la lune et la sonde Perspicacité, qui explore Mars, et a pu capturer un tremblement de terre sur mars en 2019, dont le son est inclus dans la playlist.

De plus, la NASA explique que «la Voie lactée est trop éloignée pour que nous puissions la visiter en personne, mais nous pouvons toujours l’explorer. Les télescopes nous donnent l’opportunité de voir à quoi ressemble le centre galactique dans différents types de lumière, et la sonification est le processus qui traduit les données en sons. Les observations de la ‘Observatoire de rayons X Chandra’ ils nous apportent les sons du trou noir supermassif de quatre millions de masses solaires au centre de la Galaxie », dans la bande originale« Mélodies de l’espace galactique »».

Alors que la “ sonde spatiale Juno ” a enregistré les ondes de plasma de l’ionosphère de Jupiter en février 2017, l’instrument a mesuré le ondes radio et plasma dans la magnétosphère de la cinquième planète du système solaire, résultant en la piste “Sons des ondes de plasma E6a”.

La playlist “Most Sinister Sounds in Space”, qui servira sûrement à certains cinéastes pour leurs films d’horreur, a été hébergée sur “Soundclaud”, où tout mortel peut se sentir comme un extraterrestre pendant environ 15 minutes quequi dure, en l’écoutanttotalement gratuit. Maintenant, si vous vous faites piquer, vous pouvez suivre le bord avec les sons spatiaux publiés les années précédentes.

