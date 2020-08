Au fil des ans la musique nous a apporté des histoires incroyables, axé sur les personnes qui, malgré toute sorte d’adversité, se sont démarquées grâce à cet art merveilleux que la grande majorité aime. Mais nous sommes sûrs qu’ils n’ont jamais rencontré quelqu’un comme Felix Klieser, l’un des plus grands interprètes de cor du monde et rien ne l’a empêché de réaliser son rêve.

Le 25 août, le réalisateur mexicain, Alondra de la Parra a présenté une initiative appelée La Orquesta Imposible, un groupe unique en son genre qui réunit les meilleurs solistes du monde entier. Voici la crème et la crème de la musique classique contemporaine, Qui est-ce se sont réunis pour jouer avec un seul but: soutenir les enfants et les femmes qui ne passent pas un bon moment pendant la pandémie.

Qui est Felix Klieser?

Cependant, Parmi tous les noms qui participent à cet orchestre, celui qui a le plus retenu l’attention est celui de Felix Klieser. Depuis longtemps, ce joueur de 29 ans a remporté les applaudissements du public et de la critique grâce à son talent spectaculaire pour jouer du cor d’harmonie, avec lequel il a su exceller dans le monde entier, prouvant une fois de plus qu’un handicap ne tronque pas les rêves.

En raison d’une condition étrange, Félix est né sans bras, c’est pourquoi il utilise ses pieds pour pratiquement tout, s’habiller, manger, écrire et surtout, jouer de son instrument. Dès l’âge de cinq ans, il a eu le désir de devenir musicien grâce au cor (également appelé cor) Ses parents l’ont donc inscrit à des cours pour apprendre tout ce dont il avait besoin.

Grâce à ses pieds je développe une technique unique

Dans une interview avec la BBC il y a quelques années, Felix Klieser a commenté qu’au départ, son instrument était sur le sol et de cette façon, il a commencé à jouer, actionnant les valves avec les orteils de son pied gauche. Cependant, au fil du temps, il a évidemment grandi et a constaté que la position n’était pas la plus confortable pour jouer les pièces de plus en plus complexes qu’il jouait.

Donc, avec l’aide d’un fabricant d’instruments, a commencé à développer un support fixe qu’ils perfectionnaient au fil des ans pour qu’il puisse exploiter chacune de ses capacités. Un autre obstacle qu’il a rencontré était que, les musiciens non handicapés utilisent la main droite pour modifier le son du cor, mais Klieser n’utilise pas son pied droit pour cela.

Pour changer les différentes touches de votre instrument, Felix Klieser utilise sa bouche, régulant la quantité d’air qu’il souffle. Grâce à ça a réussi à avoir un style unique qui lui a valu la reconnaissance de ses collègues, bien qu’il y ait des occasions où il est inévitable d’avoir à faire taire le son dans différentes pièces, alors pour cela il utilise un dispositif mécanique qui fonctionne avec son pied droit.

Sa carrière musicale et sa reconnaissance mondiale

Felix Klieser a remporté une tonne de récompenses quand il était jeune, y compris le concours national Jugend musiziert dans sa ville natale de Göttingen, en Allemagne. À 13 ans, ils l’ont accepté comme l’un des jeunes prometteurs de l’école de musique de Hanovre, où il a commencé ses études musicales régulières et c’est là qu’il a appris de grands instrumentistes de cor comme Markus Maskuniitty, ancien chanteur du Berliner Philharmoniker et Peter damm.

De 2008 à 2011 il était membre de l’orchestre du Bundesjugendorchester, avec lequel il s’est produit dans de grandes salles de concert en Allemagne et à l’étranger. Tout au long de sa carrière, il a enregistré trois concerts de cor français, mais en 2014, il a remporté le prix ECHO Klassik (l’un des plus importants de votre pays) dans la catégorie Jeune artiste de l’année et Il a également reçu le prix de musique de l’Association des directeurs de concerts allemands.

Imaginez comment Cannon est ce grand musicien sur l’une des tournées que l’ancien chef de The Police, Piquer, il a monté un orchestre, Il l’a appelé pour jouer avec lui et montrer à son public le talent qu’il a avec le cor. Sans doute, L’histoire de Félix nous rappelle qu’il n’y a pas d’obstacles qui peuvent arrêter une personne dont les rêves sont très clairs.

Si vous voulez en savoir plus sur Felix Klieser et The Impossible Orchestra, Voici l’interview que nous avons eue avec Alondra de la Parra dans #SopitasXAire Libre: