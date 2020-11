La pandémie de coronavirus éteint les concerts tout au long de ce 2020. Seulement à Mexico, le programme de l’événement a dû être reporté et même plusieurs artistes et festivals ont trouvé une alternative pour approcher le public via le streaming. La tendance est maintenant rejointe par Festival Marvin.

À cette occasion, l’éventualité ne permettra pas aux artistes de se produire dans divers quartiers de Mexico, précisément les quartiers Roma et Condesa. Mais bien-sûr, Cela ne nous empêchera pas de profiter de la maison des actes que le festival apportera dans sa nouvelle édition. Maintenant, rencontrons l’affiche.

Marvin Festival dévoile sa programmation

Comme nous l’avons mentionné, cette édition ne sera pas comme les précédentes. le Festival Marvin 9.5 se s’étendra au-delà de Mexico pour atteindre cinq autres villes. Ainsi, nous pourrons assister à des événements à la fois dans notre pays et en Argentine, Espagne et Allemagne. Les villes qui accueilleront les présentations sont Buenos Aires, Madrid, Séville, Göteborg et Monterrey, bien sûr en plus de la capitale aztèque traditionnelle.

La fête va être plutôt bonne, cela ne fait aucun doute. Les têtes d’affiche de cette édition seront CeeLo Green, Róisín Murphy, Faithless, Robert DeLong et Roosvelt. Et ce ne sont là que quelques-uns des noms qui agrémenteront la diffusion du festival, qui aura une offre musicale très riche en termes de style comme la soul, le rock, la pop, le blues, l’électronique, le folk et le punk. Ici, nous vous laissons l’affiche complète avec les plus de 30 artistes que vous verrez le Marvin 9.5

Votre groupe peut participer et comment accéder au festival

Et que ce serait un bon festival sans les talents émergents. L’organisation du FMarvin Summer ouvre à cette occasion l’appel #TuBandaEnFestivalMarvin. Il ne vous reste plus qu’à accéder à l’application Application Sonnar de l’Apple Store ou du Play Store, créez le profil du projet, téléchargez quelques vidéos et postulez à l’appel que nous vous laissons dans ce lien.

Ne manquez pas cet événement incroyable qui aura lieu les 26, 27 et 28 novembre à travers les applications Twitch, Amazon Music MX et Amazon Music US entièrement en streaming. N’oubliez pas de consulter les réseaux Marvin Magazine et Sopitas.com pour de futures mises à jour.