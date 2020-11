Cette année a été très étrange pour l’industrie de la musique, sans festivals ni concerts live. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, la musique ne nous a pas manqué dans ces moments difficiles auxquels nous sommes confrontés, parce que de nombreux groupes et artistes se sont tirés au sort comme les plus grands qui composent des chansons et préparent des projets spectaculaires. Cependant, il y en a d’autres qui ont des projets plus importants, comme le cas de Fobia.

Comme vous vous en souviendrez, début septembre, le groupe mexicain a annoncé avec une grande fanfare qu’après avoir attendu si longtemps ils enregistreraient leur premier MTV Unplugged. Et la vérité est qu’ils prenaient déjà du temps, car ils ont une énorme carrière et il était juste qu’ils aient rejoint la liste des groupes nationaux tels que Café Tacvba, Caifanes, Maldita Vecindad, Santa Sabina et bien d’autres qui ont reçu l’invitation à participer à ces sessions. acoustique.

Fobia enregistre enfin son MTV Unplugged

Le concert “ unplugged ” de Fobia a été enregistré en octobre et sans public dans les installations du Fronton de Mexico. En tout ils ont joué 13 chansons, où ils ont revu le meilleur de leur discographie, de leur album éponyme au plus récent Destruye Hogares, et pour cela ils ont eu beaucoup d’invités spéciaux qui, comme nous le savons déjà, font partie de la marque de fabrique de ce format.

Pour vous donner une idée, Leonardo de Lozanne, Paco Huidobro, Cha!, Jay de la Cueva et Iñaki Vázquez les ont accompagnés sur scène Pipe Ceballos (Zoé) et Eric Deutsch (Pianiste de Dixie Chicks), Kevon Bradford, Sebastián Farrugia, Matias Majewski, et le guitariste américain Joe gore, qui est devenu – compte tenu des circonstances – en le premier musicien à participer à un MTV Unplugged jouant à distance de San Francisco, Californie.

Mais maintenant et apaisant un peu nos angoisses, Fobia a sorti le premier single de son MTV Unplugged Et pour être honnête, cela semble spectaculaire. La chanson qu’ils ont choisie comme lettre de motivation était “Nightmare”, qui vient sur leur dernier album studio, et en plus d’être une performance impeccable du groupe, les harmonies de voix entre Leonardo et Paco sont frappantes, mais aussi qu’à cette occasion Jay de la Cueva rejoint le groupe en jouant le piano

Mais assez parlé, arrêtez ce que vous faites, mettez vos écouteurs et Alors profitez de la version non connectée de «Nightmare», le premier aperçu de MTV Unplugged de Fobia, qui sortira bientôt:

Voir sur YouTube