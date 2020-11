Presque à la fin de cette année compliquée et pandémique, Foo combattants a enrôlé son retour sur scène avec l’annonce d’un nouvel album et une présentation spéciale à Saturday Night Live. Le groupe commandé par Dave Grohl à lancer en février 2021 Médecine à minuit, son dixième album studio.

Cette sortie est assez spéciale non seulement parce que c’est l’album numéro 10 dans la carrière du groupe. Il vient également au milieu de les célébrations du 25e anniversaire de la formation du groupe et, évidemment, ils célèbrent. Maintenant, pour continuer la célébration, Foo Fighters a partagé un documentaire sur leur histoire.

Le documentaire Foo Fighters

Une carrière de 25 ans ne devrait pas être facile du tout. Tant de sessions d’enregistrement, de tournées et d’entretiens doivent être accablants à un moment donné, mais pour Foo Fighters qui semble faire partie intégrante de sa carrière. Le groupe s’est caractérisé tout au long d’un quart de siècle non seulement par sa musique, aussi pour sa bonne humeur et son humour.

Alors ils vous laissent entrevoir avec ce court documentaire appelé Des moments comme ceux-là (référence à sa chanson “Des moments comme ceux-ci”) avec lequel ils célèbrent ensemble leur vingtième anniversaire. Comme prévu, le matériel regorge de bonnes vibrations, d’anecdotes amusantes, certaines un peu plus tendues et, bien sûr, beaucoup de musique.

Le documentaire commence par une référence divertissante à Guerres des étoiles dans lequel le traditionnel texte d’ouverture, expliquant que son plan de célébration était un tour du monde que la situation d’urgence a évidemment tronqué. «Nous avons fait ce que beaucoup d’autres tout au long de cette pause collective…», déclare le dialogue initial.

«Nous prenons le temps de la contemplation, de la croissance et d’une évaluation honnête de qui nous sommes et de qui nous avons été: mauvaises décisions de mode, poils du visage douteux et pour être honnête, une collection de guitares très respectable«Dit la présentation des images. Après la présentation amusante, les membres de le groupe se réunit dans un petit studio pour visionner des photos et autres disques sur ceux qui commentent l’histoire du groupe. Ensuite, nous laissons le documentaire pour que vous le voyiez.

Voir sur YouTube

Le nouvel album arrive

Foo combattants ils sont revenus avec tout pour une nouvelle étape de leur carrière. Le 10 novembre, le groupe a publié la vidéo officielle de “Honte honte”, premier aperçu de ce que nous pouvons entendre le 5 février 2021 lors de la sortie de Medicine At Midnight.

Dave Grohl lui-même a commenté dans une interview avec Sopitas.com que le groupe a composé le nouvel album dans le but d’en faire une célébration rock & roll complète pour le 25e anniversaire du groupe. “Si cela doit être notre 25e album, il est temps de faire la fête.. Nous avons grandi en aimant la musique rock & roll… Pensons à toutes les musiques préférées sur lesquelles nous avons grandi en dansant. Quelque chose comme David Bowie, les Rolling Stones, les voitures, la centrale électrique… »Dit le chanteur. Consultez l’interview complète ci-dessous.

Voir sur YouTube