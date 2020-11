La contingence sanitaire pour la pandémie ne ralentit pas un peu. Nous ne savons pas exactement combien de temps nous assisterons à nouveau à la musique live et, en ce sens, lL’industrie de la musique a trouvé l’alternative pour continuer à travers des émissions en streaming. Maintenant, le tour sera pour Foo combattants.

Le groupe dirigé par Dave Grohl a été assez actif ces derniers jours. Après une présentation énergique à Saturday Night Live (SNL) et la présentation officielle de leur nouvelle vidéo, le groupe s’apprête à offrir un concert en streaming du légendaire The Roxy à Hollywood ce week-end prochain. Bien sûr, ici nous vous disons comment le voir.

Foo Fighters annonce un concert au Roxy

Lorsque les Foo Fighters prennent leur envol à une nouvelle étape de leur carrière, personne ne les arrête. Juste hier, le groupe a sorti la vidéo officielle de la chanson “Shame Shame”, ceci après l’avoir présenté le week-end dernier sur SNL. Mais le retour de Dave Grohl et compagnie, largement repoussé par l’émergence du coronavirus, nou il pourrait être complet sans son concert.

Le groupe de Seattle vient d’annoncer qu’il arrivera sur la scène de Le Roxy Theatre ce samedi 14 novembre. La salle hollywoodienne recevra le groupe pour un set plein de classiques et quelques surprises de ce que sera leur nouvel album Médecine à minuit.

Foo Fighters est le premier livestream complet de ROCK. 🤘

CE samedi 14 novembre à 17 h HP

Billet pour voir 15 $: https://t.co/AdA7r7ssIT

La vidéo sera disponible pendant 48 heures après la diffusion en direct initiale.

Connectez-vous où que vous soyez dans le monde! Obtenez un billet ici: https://t.co/AdA7r7ssIT pic.twitter.com/G5tw3ptT2S – Foo Fighters (@foofighters) 11 novembre 2020

A travers leurs réseaux sociaux, le groupe a invité ses fans du monde entier à se connecter au livestream ce week-end dans lequel ils pourront assister au premier spectacle qu’ils donnent après un certain temps. «Nous sommes très heureux de notre diffusion en direct de samedi… C’est sérieusement notre premier spectacle depuis longtemps. Branchez-vous et regardez-nous jouer dans vos pièces », a déclaré Grohl dans un communiqué via Twitter.

Vous pouvez également lire: ILS SONT DE RETOUR: FOO FIGHTERS LANCE LA VIDÉO CHOQUANTE POUR «SHAME SHAME»

Pour que vous puissiez regarder le livestream

Dave Grohl et sa compagnie ont été beaux avec l’événement car tous ses fans du monde entier auront l’occasion de le voir. Il ne vous reste plus qu’à accéder à la page de NoCap dans ce lien et achetez vos billets pour 15 dollars, qui sont un peu plus de 300,00 pesos mexicains.

Et si votre emploi du temps ne vous permet pas de voir le concert le jour même et que vous voulez toujours faire les frais, ne vous inquiétez pas. Le groupe mettra toute la présentation à votre disposition pour que vous puissiez jouer pendant 48 heures. après sa création.

Selon Variety, la marque Coors Lights (sponsor du concert) mettra en place une caméra ‘Beer Eye View ‘avec laquelle les spectateurs peuvent observer des plans spéciaux dans les coulisses et sur la scène. De plus, une partie des bénéfices ira à Fonds Sweet Relief Musician, une organisation qui a apporté une aide financière aux musiciens et aux gens de l’industrie qui ont été touchés par la pandémie.

Le groupe prépare le chemin de leur nouvel album

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Foo Fighters a récemment publié la vidéo de la chanson “Shame Shame”., idem que le groupe a présenté pour la première fois le week-end dernier au programme Saturday Night Live. Cette sortie et la présentation du 14 novembre servent de prélude promotionnel à leur nouvel album.

L’album sera nommé Médecine à minuit et sortira le 5 février 2021, comme annoncé par le groupe sur les réseaux sociaux avec ce que pourrait être la couverture du matériel. Cela signifie que dans les prochains mois nous aurons des aperçus et plus de surprises de Dave et compagnie. 2021 s’annonce bien et mérite d’être enthousiasmé.

Voir sur YouTube