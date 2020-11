Aussi difficile que cela puisse être à croire, nous devrons clôturer l’année sans concerts ni festivals live. Mais encore, l’industrie de la musique ne nous a pas laissés impuissants en ces temps étranges auxquels nous devons faire face, car de nombreux artistes et groupes publient constamment de nouvelles chansons. Cependant, il y en a d’autres qui reviennent ce 2020 pour nous montrer que tout n’est pas perdu, comme les Foo Fighters.

Depuis 2017 et avec le lancement de Concrete and Gold, Dave Grohl et sa compagnie ont gardé le silence pour faire d’autres choses. Mais comme on sait déjà que le chef du gang ne peut pas rester immobile, plus tôt cette année, il a confirmé qu’ils avaient terminé l’enregistrement de leur dixième album studio, même si il y a quelques semaines l’arrivée imminente de cet album s’est renforcée avec beaucoup de morceaux mystérieux à travers les rues de Los Angeles et même sur Spotify.

Les Foo Fighters reviennent avec leur dixième album sous les bras

Les choses ont changé quand Les Foo Fighters ont annoncé qu’ils seraient les invités musicaux de Saturday Night Live avec Dave Chapel. En plus d’interpréter et de jouer l’une des chansons qui leur ont remonté le moral ces derniers mois, «Times Like These», ils en ont profité pour première live et en couleur une chanson intitulée “Shame Shame”, et après cela, tous les détails de leur prochain album sont sortis.

Le dixième album du groupe sera nommé Médecine à minuit, qui durera 40 minutes et comprendra neuf chansons produites par Greg Kurstin, qui était derrière la console lors de l’enregistrement de son dernier disque. Dave Grohl a dit que ces chansons sont faites pour que des milliers de personnes chantent en même temps dans un stade, mais depuis le premier single qu’ils ont sorti, il semble que le groupe les conservera longtemps.

Vous pouvez également lire: SHAME SHAME: LES FOO FIGHTERS SORTIRENT UNIQUE ET CONFIRMENT LES DÉTAILS DE LEUR NOUVEAU DISQUE

Mais maintenant, Les Foo Fighters ont publié la vidéo officielle de “Shame Shame”, ce qui les laissera sûrement choqués. On y voit beaucoup de scènes en noir et blanc de Grohl à côté de l’actrice Sofia Boutella -Qui se souviendra pour des bandes comme Kingsman, Atomic Blonde ou Star Trek Beyond, qui représente la mort mais danse et va partout avec le leader et le chanteur du groupe, comme si c’était un fardeau pour lui.

Médecine à minuit, Le nouvel album des Foo Fighters nous arrivera le 5 février 2021. Mais pendant que nous attendons sa sortie, regardez le clip vidéo de “Shame Shame” ci-dessous:

Voir sur YouTube