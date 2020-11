2020 nous a laissé la bouche ouverte, car nous sommes sûrs que personne ne peut croire ce qui s’est passé au cours des 10 mois de l’année. Mais en parlant spécifiquement de musique et même si nous n’avons pas de concerts ou de festivals pour l’instant, beaucoup de groupes préparent de grandes choses pour nous tous et l’un d’eux est Foo Fighters, qui prévoit apparemment de revenir et avec tout bientôt.

Comme vous vous en souviendrez, Ces derniers mois, le groupe a partagé activement des spectacles en ligne pour tous ses fans.. Le bon vieux Dave Grohl fait aussi beaucoup de choses, comme la spectaculaire bataille de tambours dans laquelle il a joué avec la petite Nandi Bushell – pour laquelle il a écrit une chanson – il a commencé une série où il a raconté des histoires que personne ne connaissait et a récemment collaboré à la nouvelle. Chanson de Stevie Nicks, mais ce n’est pas la seule chose qu’il a pour nous.

Les Foo Fighters donnent-ils des indices

Au début de ce 2020, Dave a confirmé qu’après trois ans sans sortir de nouvelles chansons et après la sortie de Concrete and Gold, Le 10e album de Foo Fighters était prêt. Cependant, la nation des coronavirus a attaqué le monde et n’a plus rien mentionné à ce sujet, mais maintenant Il semble que le groupe reprend les plans qu’il avait à l’origine, et nous le disons parce que des morceaux très particuliers sont apparus.

Selon NME, plusieurs fans voyants ont remarqué des signes cachés à travers les rues de Los Angeles. L’un d’eux a réussi à prendre une photo de un panneau où vous pouvez voir le logo «FF» du groupe à différents endroits à côté d’un «X», le chiffre romain 10. Comme si cela ne suffisait pas, une utilisatrice d’Instagram nommée Helena Baltrušaitis a également pu capturer la même image sur Hollywood Boulevard.

Comme si cela ne suffisait pas Un autre fan de Foo Fighters a partagé une vidéo du même logo sur Reddit projeté sur le côté d’un immeuble à Sherman Oaks, Los Angeles le week-end dernier. L’image a ensuite été estompée pour montrer un courte vidéo en noir et blanc d’un cercueil en feu. Et pour couronner le tout le même utilisateur mentionne que le clip apparaît lors de la lecture de certaines chansons du groupe sur Spotify, comme “Ces jours” et “Le prétendant”.

Deuxième observation de «FF X» dans mon coin de pays… Sherman Oaks, CA de r / Foofighters

Ils ont juste besoin de le confirmer

Jusqu’à présent, le groupe n’a rien confirmé à ce sujet, mais à en juger par ce que Dave lui-même a dit plus tôt cette année, Ils pourraient annoncer leur dixième album studio dans quelques semaines. Mais en attendant plus de nouvelles, découvrez ci-dessous le spectacle que les Foo Fighters ont présenté au Troubadour de Los Angeles lors d’un festival-bénéfice pour aider les salles de musique indépendantes de Californie:

