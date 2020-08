Fox News‘ Greg Gutfeld a rendu hommage à VOYAGE DE PUISSANCE chanteur Riley Gale, disant qu’ils étaient de «bons amis» qui «s’entraidaient».

Gutfeld, l’un des co-hôtes de « Les cinq » et Fox News‘résident metalhead, a noué une amitié avec grand vent plus de Twitter après avoir joué certains des VOYAGE DE PUISSANCEla musique de l’émission.

Plus tôt dans la journée (mercredi 26 août), Gutfeld Portait un VOYAGE DE PUISSANCE chemise alors qu’il rendait un hommage en direct à grand vent, disant qu’ils sont devenus amis malgré leurs différences politiques.

Greg a dit (voir la vidéo ci-dessous): « Hier, Riley Gale, chanteur de VOYAGE DE PUISSANCE et mec brillant tout autour, est mort dans son sommeil à l’âge de 34 ans.

« Je suis devenu ami avec Riley dans le domaine le plus improbable, Twitter. J’ai joué deux de ses chansons ici même ‘Les cinq’ de son incroyable record ‘Logique du cauchemar’. Si vous aimez le métal, vous allez le creuser. Et vous devriez l’obtenir et faire de cet album le numéro un. Le groupe Twitter réaction après avoir joué leurs chansons? «Cessez et renoncez. Mais Riley je voulais en parler, alors je l’ai appelé. L’appel téléphonique a duré deux heures et demie. Nous avons ri de la façon dont certaines personnes pensent que ce n’est pas le cas pour les personnes qui ne sont pas d’accord d’être amis. À partir de ce moment, c’est ce que nous sommes devenus: des amis. Bons amis. Il m’a donné cette fichue chemise.

«Nous nous sommes rencontrés au Texas dans un bar avec son grand père, et tous deux sont venus avec moi à ma signature de livre, où Riley effectivement aidé à déballer mes livres et à les distribuer. C’était inestimable. C’était génial.

«Pendant cette pandémie, nous avons parlé souvent et beaucoup de tout sous le soleil. Il était clair que cette période le frappait assez durement, alors nous nous sommes entraidés. J’aurais aimé en faire plus, franchement. Je vais manquer lui.

« Riley Gale – repose dans la roche, en paix.

« Si vous voulez faire un don en son nom, consultez Dallas Hope Charities. «

Avant « Les cinq » diffusé, grand ventLa famille de a partagé un message de VOYAGE DE PUISSANCEofficiel de Twitter demande de « VOYAGE DE PUISSANCE fans du monde entier pour se connecter et montrer leur soutien à notre ami. «

VOYAGE DE PUISSANCE a sorti deux albums sur Seigneur du Sud, 2013 « Décimation manifeste » et le précité «Logique de cauchemar». Une compilation de raretés, « Feu d’ouverture: 2008-2014 », suivi en 2018.

«Logique de cauchemar» a culminé au n ° 22 sur Panneau d’affichageTableau des albums de hard rock.

VOYAGE DE PUISSANCE aurait travaillé sur son troisième album au moment de Rileyla mort.

photo par Sarah Churchill

