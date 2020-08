BAISER chanteur Gene Simmons a loué Tesla et SpaceX PDG Elon Musk et sa startup biotech Neuralink, en disant qu’il « aidera des millions de personnes ».

Vendredi (28 août), Musc a dévoilé un cochon appelé Gertrude avec une puce informatique de la taille d’une pièce dans son cerveau pour démontrer ses plans ambitieux pour créer une interface cerveau-machine fonctionnelle.

« C’est un peu comme un Fitbit dans votre crâne avec de minuscules fils », a déclaré l’entrepreneur milliardaire lors d’une webdiffusion.

Neuralink a déjà demandé des essais sur l’homme, dans l’espoir de lancer ces essais expérimentaux d’ici la fin de cette année – si cela est approuvé par les États-Unis. Administration des aliments et des médicaments.

En cas de succès, un implant cérébral comme celui-ci pourrait révolutionner la médecine, Musc dit, comme le traitement des lésions cérébrales, la dépression, la toxicomanie et d’autres troubles neurologiques.

Plus tôt aujourd’hui, Simmons a tweeté: « Admirez beaucoup Elon Musk et son entreprise NEURALINK. Cela aidera des millions de personnes. Recherche le sur Google. »

Selon Le bord, les premiers essais cliniques porteront sur un petit nombre de patients souffrant de lésions graves de la moelle épinière, pour s’assurer que cela fonctionne et qu’il est sûr.

Neuralink, qui a été fondée en 2016, a déjà testé une version filaire de son implant chez le rat.

Admirez beaucoup Elon Musk et son entreprise NEURALINK. Cela aidera des millions de personnes. Recherche le sur Google. – Gene Simmons (@genesimmons) 30 août 2020

Mots clés:

baiser

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler un spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de «masquer» les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).