George Lynch a confirmé à KNAC.COM qu’il y avait des plans pour un autre album de LA MACHINE FINALE, son projet collaboratif avec son ex-DOKKEN compagnon de groupe Jeff Pilson (basse) et ancien LYNCH MOB et courant MANDAT chanteur Robert Mason.

« Nous travaillons sur le deuxième LA MACHINE FINALE record, « dit le guitariste. »Jeff et je viens de finir d’écrire les chansons pour l’album. Robert travaillera sur les voix, les mélodies et les paroles. Nous apportons ‘Doux’ Steve Brown [laughs] qui est le frère de Mick Brown « sauvage » [ex-[ex-DOKKEN batteur, qui a joué le premier LA MACHINE FINALE album], qui, comme vous le savez, est à la retraite. Steve est merveilleux. Il est plus jeune et il a la même chose Mick ‘sauvage’ personnalité et il joue dans le même style. Il joue comme son frère. [Laughs] C’est incroyable. »

Concernant la direction musicale du nouveau LA MACHINE FINALE Matériel, George dit: « Sur le nouveau LA MACHINE FINALE album, nous sommes allés plus DOKKEN-centrique, c’est ce que demandait l’étiquette. L’étiquette est Frontières [[Musique Srl], et ils voulaient quelque chose d’un peu plus orienté vers DOKKEN du son. Quand vous l’entendez, je pense que vous conviendrez que nous avons très bien réussi à y parvenir. «

LA MACHINE FINALESon premier album est sorti en mars 2019 via Frontiers Music Srl.

Pilson dit précédemment que LA MACHINE FINALE n’était « pas seulement ex-DOKKEN membres avec un chanteur différent ou une incarnation redémarrée de LYNCH MOB. C’est un nouveau son », dit-il. le maçon d’accord, racontant L’amour est pop: « Je comprends les fans [expecting] c’est comme les côtés B de DOKKEN avec moi agrafé dessus, mais ce n’est certainement pas ça. Je leur ai dit tout de suite, je ne veux pas être impliqué si ce n’est que ça. Parce que cela ressemblerait à un raccourci, et je n’avais aucun intérêt à le faire. Mais s’il a ses propres jambes et sa propre entité, alors nous verrons comment cela se passe. Et quand ils ont commencé à m’envoyer des idées, j’ai pensé que je pouvais faire quelque chose avec eux dans la mesure où ce serait un animal unique. L’ADN est là. George joue et tu sais que c’est George Lynch. Je ne peux pas tellement changer ma voix – je ne veux pas. Pourquoi aurais-je? Mais tout le monde a d’autres influences. Jeff Pilson a un vrai genre de rock progressif, et j’aime ça. Je suis beaucoup plus blues. George a son truc. Et nous avons vraiment essayé de le rendre différent. Et je pense que nous l’avons fait. Espérons que les fans l’adoptent. Comme je l’ai dit, je ne veux pas trop répéter, mais ils en entendront les éléments, mais pour nous, cela ne ressemble absolument pas à un DOKKEN record. »

