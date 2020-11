L’une des nouvelles qui nous a laissé la bouche ouverte en 2019 était la réunion de My Chemical Romance, qui se sont réunis après une interruption de six ans. Ils sont revenus de façon spectaculaire, en donnant un concert épique à Los Angeles où ils ont revu une grande partie de leur discographie et, bien sûr, les billets ont été vendus en quelques minutes. Mais depuis lors, les fans se sont demandé s’ils sortiraient de la nouvelle musique..

Comme vous vous en souviendrez, le groupe dirigé par Gerard Way avait prévu beaucoup de dates pour ce 2020 dans différents festivals en Europe, mais le coronavirus béni a ruiné les plans qu’ils avaient et ils ont dû tout passer pour l’année prochaine. Cependant, tous ceux qui les suivent depuis qu’ils ont présenté des albums comme La parade noire ou Trois acclamations pour une douce vengeance ils ne perdent pas espoir de sortir un nouvel album.

L’étrange image de Gerard Way

Des rumeurs sur la nouvelle musique de My Chemical Romance ont fait surface depuis leur retour, et pour être tout à fait honnête, le groupe n’a donné aucun signal clair à ce sujet. Mais maintenant et grâce à un post de Gerard Way, les fans étaient à nouveau excités et ont commencé à avoir des théories à ce sujet, certains font sauter la clôture et d’autres sont calmes mais tous conviennent qu’il veut nous dire quelque chose.

Il s’avère que le chanteur et chanteur du groupe a mis en ligne une image très étrange sur son compte Instagram le 8 novembre. On y voit une statue enveloppée dans l’obscurité au milieu d’effets de lumière flous, laissant croire à certains que Way pourrait se moquer de l’art d’une future sortie de groupe, D’ailleurs, il a tout laissé un mystère car il n’a même pas daigné écrire une légende.

Nouvelle musique provenant de My Chemical Romance?

Selon NME, De nombreux fans de My Chemical Romance laissent libre cours à leur imagination avec le post de Gerard Way. La grande majorité a profité de la page du groupe sur Reddit pour dire que cela doit signifier quelque chose, que ce serait une excellente couverture pour un single ou peut-être un album, mais presque tous ont convenu qu’ils ne savent pas ce que cela signifie mais ils enthousiasmé par la possibilité de sortir de la nouvelle musique.

Mais finalement, une personne très sensée est arrivée qui a mis les pieds sur terre à de nombreux et a expliqué pourquoi le groupe ne sortirait pas de chansons pendant la pandémie: «Bien que j’espère que ce soit une nouvelle musique MCR, je ne pense pas que ce soit probable avec la pandémie. Peut-être s’ils vivaient tous du même côté du pays, mais Frank (Iero) est toujours dans le New Jersey. J’espère que Frank n’a pas voyagé pendant la pandémie, compte tenu de ses problèmes de santé. ”

Bien que Billboard ait également noté que la statue en question semble être l’une de celles que Gerard Way expose dans son jardin, depuis que le chef a posté une photo d’elle en juillet 2019. Comme vous le verrez, tout indique que le leader n’a téléchargé cette image sur Instagram que pour le plaisir, mais nous espérons que nous nous trompons complètement et qu’il s’agit en fait d’un message cryptique sur la nouvelle musique de My Chemical Romance.

