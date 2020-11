Tout n’a pas été de mauvaises choses en 2020, en fait et en parlant spécifiquement de musique, beaucoup ont été les agréables surprises que nous avons prises. D’autant que de nombreux projets que l’on adore reviennent et passent par la grande porte, et pas seulement ça mais Ils ont des projets d’avenir spectaculaires comme l’affaire Gorillaz, qui, à notre grande fortune, revient en cette année chaotique.

Il y a quelques semaines, le groupe créé par Damon Albarn et Jamie Hewlett a lancé l’un des projets les plus ambitieux de leur carrière, la première saison de Machine à chanter. Cela a commencé comme une sorte de série musicale où l’on verrait 2-D, Noodle, Russel et Murdoc composer des chansons comme c’est leur coutume à Kong Studios, avec beaucoup d’artistes de toutes sortes, des légendes de la musique et des jeunes qui deviendront plus tard des grands noms de l’industrie.

Gorillaz est revenu avec tout

Peu à peu des chansons intéressantes sont sorties, comme “Desolé” avec Fatoumata Diawara, “Aries” avec Peter Hook et Georgia, “Strange Timez” avec Robert Smith et “The Black Phantom” en collaboration avec Elton John et 6LACK. Mais puisque nous savons déjà que Damon est un artiste qui ne peut tout simplement pas rester immobile, Tout a pris une tournure inattendue et à la fin on nous a remis le septième album studio de Gorillaz tant attendu..

Dans la liste des artistes qui ont participé à cet album, il y avait des noms qui ont attiré l’attention comme le défunt Tony Allen, St.Vincent, CHAI, Orchestre mortel inconnu et de plus. Cependant, et ils ne nous laisseront pas mentir, l’une des chansons qui nous a le plus ému lorsque la tracklist officielle de ce disque est apparue était “La vallée des païens », car elle a le génie et le talent du bon Beck.

La vidéo de «La vallée des païens» est épique

Juste au moment où Song Machine a vu le jour, Damon Albarn et Jamie Hewlett ont eu une interview sur Animal Crossing, où ils en ont profité pour s’allonger avec la blonde préférée de beaucoup de cette chanson. Mais maintenant, ils ont sorti la vidéo officielle et nous pouvons vous dire que c’est exactement ce que vous pourriez attendre d’une vidéo du groupe animé car il a tout, une belle mélodie, des scènes épiques et bien sûr, une fin inattendue.

On y voit 2D et compagnie montent dans la voiture qui nous a été présentée dans le clip vidéo de “Stylo”, mais cette fois au lieu d’échapper à Bruce Willis, les personnages entrent à un monde identique à celui de Grand Theft Auto V, où par inadvertance -ou oui- ils commencent à commettre des crimes tandis que Beck apparaît sur un écran pour chanter avec eux. Et pour les plongées du groupe, il y avait un œuf de Pâques suggérant qu’ils reviendraient à Plastic Beach!

Nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, d’arrêter ce que vous faites et Découvrez ci-dessous la vidéo spectaculaire de «La Vallée des païens», la chanson de Gorillaz avec Beck:

