Allez que 2020 continue de nous donner des surprises à gauche et à droite, car malgré le fait que l’industrie de la musique traverse des moments complexes grâce à la pandémie, les groupes et les artistes continuent à composer des chansons. Mais il y a d’autres cas de musiciens qui préfèrent essayer de nouvelles choses, soit de démarrer des projets, soit de reprendre ceux qui ne se sont pas battus pendant des années, et c’est juste le cas de Green Day, qui vient de nous laisser avec un œil carré.

En 2003, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt et Tré Cool avec le guitariste qui les a accompagnés dans la grande majorité de leurs tournées, Jason White a lancé un projet appelé The Network. Pour éviter que leur passé musical n’éclipse cette proposition, ils ont décidé de garder tout secret et enfiler des masques pour monter sur scène et donner des interviews, aussi les noms ont été changés en surnoms pour que personne ne les reconnaisse.

Green Day revient avec … The Network?

Cette même année, ils sortent leur premier album, Argent Argent 2020 (un titre presque prophétique) mais même s’ils ont essayé de tromper le monde, en les écoutant il était inévitable de se rendre compte que derrière ce groupe de new wave et de proto-punk se trouvaient les membres de Green Day. Billie Joe a toujours alimenté la rumeur selon laquelle il les déteste parce qu’ils sont ingrats, puisque selon ses propos, il les a sortis d’Allemagne et les a signés pour enregistrer un album.

Cependant, au fil des ans, ils se sont résignés au fait que le public savait que c’était eux qui jouaient ces chansons, alors ils ont continué avec le groupe de punk rock et ce projet a été mis de côté. Mais maintenant et parce que 2020, Ils ont décidé de le relancer après 15 ans et pas seulement cela, mais ils ont de grands projets pour les prochains mois, car pour commencer, ils viennent de sortir un EP fraîchement sorti du four et est maintenant disponible sur les plateformes numériques.

Le gang tire sur Ivanka Trump

Nouveau matériel du réseau Ou devrions-nous dire Green Day? ça s’appelle Trans Am et bien sûr, l’époque dans laquelle nous vivons a influencé sa composition. Selon Consequence of Sound, il s’agit de un ensemble de quatre chansons dans lequel le groupe au rythme des beats et des sons électroniques parle de situations actuelles, écoutez simplement “Ivanka Is A Nazi”, le thème pas subtil qu’ils ont dédié à la fille de l’actuel président des États-Unis, Donald Trump.

En plus de cette chanson très particulière – où ils disent très clairement qu’ils n’aiment pas du tout Miss Ivanka – il y a la chanson du même nom ainsi que «Flat Earth» et «Fentanyl». Selon la même source, le 4 décembre, ils sortiront leur deuxième album studio, qui s’appellera Money Money 2020 Part II: Told Ya So!, mais en attendant plus de nouvelles, écoutez son nouvel EP ci-dessous: