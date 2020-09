Guns N ‘Roses a sorti une vidéo avec six chansons tournées en 2016 lors de la tournée Not In This Lifetime du groupe, au NRG Stadium de Houston et à Foro Sol, Mexico.

La collection commence avec le bassiste Duff McKagan chantant un court segment de la chanson de Johnny Thunders You Can’t Put Your Arms Around A Memory, avant le lancement du groupe dans The Damned’s New Rose, à nouveau avec Duff au chant.

Axl se joint à la mêlée pour My Michelle, se produisant sur un trône après s’être cassé le pied avant le début de la tournée en avril précédent. Ceci est suivi par Coma (avec Axl en toute sécurité sur ses pieds), This I Love, Out Ta Get Me et November Rain.

Les clips sont la troisième sortie de la série Not In The Lifetime Selects du groupe, et font suite à des performances précédentes filmées au Download Festival du Royaume-Uni et à Salt Lake City.

Plus tard ce mois-ci, Guns N ‘Roses sortira pour la première fois sa collection 2004 Greatest Hits sur vinyle. L’ensemble double vinyle sortira via Geffen / Universal le 25 septembre.

Greatest Hits sera publié sur du vinyle noir audiophile de 180 grammes, tandis qu’une édition limitée sur vinyle doré avec des éclaboussures rouges et blanches sera également disponible. Une version de disque d’images est en vente directement sur le site Web du groupe.

La nouvelle version de Greatest Hits comprendra également Shadow of Your Love, initialement enregistré en décembre 1986 et précédemment publié sur la version coffret 2018 d’Appetite For Destruction.

Liste des chansons de Guns N ‘Roses Greatest Hits

LP1 – Côté G

1. Bienvenue dans la jungle

2. Sweet Child O ’Mine

3. L’ombre de votre amour

4. Patience

LP1 – Côté N

1. Paradise City

2. Frapper à la porte du paradis

3. Guerre civile

LP2 – Côté F’N

1. Vous pourriez être à moi

2. Ne pleure pas (version originale)

3. Pluie de novembre

4. Vivez et laissez mourir

LP2 – Côté R

1. Hier

2. Ce n’est pas amusant

3. Puisque je ne vous ai pas

4. Sympathie pour le diable