«Vous pouvez raconter l’histoire du jazz en quatre mots: Louis Armstrong, Charlie Parker», A dit un jour Miles Davis. Il savait que Parker avait changé à lui seul le cours de l’histoire du jazz au cours de sa courte carrière. Bird aurait eu 100 ans aujourd’hui, et pour rendre hommage, ses plus grands fans se sont enregistrés en parlant de son héritage de longue date.

Parmi les orateurs figurent l’ancien président et saxophoniste ténor Bill Clinton, l’acteur et pianiste Jeff Goldblum, le pianiste Herbie Hancock, le chef d’orchestre du Late Show Jon Batiste et le trompettiste Wynton Marsalis, parmi tant d’autres qui ont été inspirés par la légende décédée. Parker, souvent connu sous le nom de «Yardbird» ou simplement «Bird», est décédé à 34 ans à New York des complications liées à une cirrhose avancée.

«Bird a quitté ce monde bien trop jeune mais son esprit survit grâce à la beauté, la puissance, le génie de sa musique», a écrit Clinton. «Cela semble aussi jeune aujourd’hui que lorsqu’il l’a joué pour la première fois et que je l’ai entendu pour la première fois. Quand j’étais jeune, j’écoutais encore et encore ses solos – briser les vieux schémas, construire quelque chose de nouveau – 60 ans plus tard, je suis toujours en admiration devant lui et j’aurais aimé pouvoir jouer la moitié aussi. «

Si l’histoire du jazz peut être divisée en deux époques – swing dansant et bebop improvisé – alors Parker est la ligne de faille. Au cours de sa carrière trop courte mais remarquable, le saxophoniste alto a donné des tempos fulgurants au jazz, des substitutions d’accords hallucinantes et une profondeur harmonique jusqu’alors inexplorée, ouvrant la voie au hard bop, au free jazz, à la fusion et tout ce qui suit.

«Je ne savais pas à quoi diable Charlie Parker jouait… J’aimais juste sa façon de jouer», a déclaré le batteur des Rolling Stones Charlie Watts.

Les fans sont encouragés à créer leurs propres hommages d’anniversaire à Parker avec un message ou une vidéo sur leurs réseaux sociaux en utilisant le hashtag # Bird100 pour partager un message d’anniversaire, leurs réflexions sur l’héritage de Parker, une interprétation de l’une de ses chansons ou tout autre moyen de montrer leur appréciation. pour la musique de Bird et sa vie.

Regardez tous les hommages de Bird 100 ici.