Le fonds d’investissement dans la chanson Hipgnosis a acquis le catalogue du co-fondateur et bassiste de Motley Crüe Nikki Sixx.

Hipgnosis et Nikki Sixx ont récemment annoncé l’acquisition de haut niveau dans une version générale. L’accord couvre l’intégralité du catalogue de 305 chansons de Sixx, bien que les conditions financières (probablement substantielles) de l’achat n’aient pas été divulguées. Hipgnosis paierait bien au-dessus de la valeur marchande actuelle des catalogues, dans le cadre de ce qui est un pari résolument colossal sur le potentiel de gain à long terme de la propriété intellectuelle musicale.

Certes, une semaine avant d’acquérir le catalogue de Nikki Sixx, Hipgnosis a conclu un accord similaire – bien que pour une participation de 50% des droits – avec le chef de facto du Wu-Tang Clan, RZA. De plus, le fonds basé à Londres a commencé en août par l’acquisition de 100% du catalogue de 917 chansons de Barry Manilow, à la suite d’un certain nombre d’autres investissements (y compris dans les catalogues de Mark Ronson et du co-fondateur de Blink-182, Tom Delonge) plus tôt cette année.

Le message d’annonce de Hipgnosis concernant le catalogue Nikki Sixx met principalement en lumière la carrière de plus de quatre décennies de ce joueur de 61 ans, qui lui a valu d’être le principal auteur-compositeur des neuf albums de Motley Crüe. Le natif de San Jose, en Californie, a également écrit une multitude de chansons pour ses projets parallèles (58, Brides of Destruction et, plus particulièrement, Sixx: AM), en plus de co-écrire des morceaux pour Meat Loaf, Alice Cooper et Sex Pistols. le guitariste Steve Jones, pour n’en citer que quelques-uns.

S’adressant à sa vente de catalogue dans un communiqué, Nikki Sixx a déclaré: «Merck [Mercuriadis, Hipgnosis founder] et son équipe chez Hipgnosis sont une entreprise avant-gardiste et conviviale pour les artistes. En regardant vers l’avenir, je suis reconnaissant qu’ils traiteront ma musique avec beaucoup de soin et de respect.

Comme ce fut également le cas lorsque Hipgnosis a révélé avoir acquis les catalogues de Barry Manilow et RZA le mois dernier, les actions du fonds (achetées et vendues sous le nom de SONG à la Bourse de Londres) sont restées majoritairement stables après l’annonce de ce nouvel achat. Cependant, les actions ont connu une légère hausse, clôturant à 121 GBX.

Sur le plan du financement, il semble que la Hipgnosis hyper-endettée soit bien équipée pour continuer à acquérir des catalogues de grande valeur. En plus du capital généré sur le marché public, Hipgnosis a bloqué une facilité de crédit de 189 millions de dollars – et refinancé une tranche de dette existante de 82 millions de dollars – en avril.

Estimant sur la base des chiffres divulgués dans son rapport sur les résultats de l’exercice 2020 (se terminant le 31 mars 2020) et du prix sans aucun doute substantiel des récentes acquisitions de catalogue, Hipgnosis a probablement investi au nord de 1 milliard de dollars à ce jour.