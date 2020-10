Que faut-il pour lancer tout le spectre de fréquences à plus de 100 pieds ou plus? Seuls les grands tableaux de lignes pouvaient le faire (jusqu’à présent). LINÉAIRE 5 LTS A est la première enceinte à offrir de véritables performances à longue portée dans un format ultra-compact.

Vous pouvez désormais prendre la route avec moins de composants sur la remorque, ce qui économise un espace précieux. De plus, il peut être installé, empilé et piloté beaucoup plus rapidement et plus facilement.

Le nouveau LINEAR 5 LTS A n’est pas seulement le moyen le plus simple de traiter jusqu’à 3 000 spectateurs pour le meilleur son; c’est aussi l’option la plus économique.

Comment pouvez-vous aller aussi loin?

Avec une corne de la taille qu’elle équipe Linéaire 5 LTS A, la chose normale est que le son, à longue distance, arrive déformé: les différentes fréquences voyagent à des vitesses différentes, et le son perd de la qualité si la distance augmente.

Les ingénieurs de HK Audio ont relevé le défi de réinventer les équipements à longue portée et ont proposé une solution innovante: le Transformateur multicellulaire. Le klaxon du haut-parleur a neuf sorties pour les différentes fréquences qui, en empruntant des chemins différents, suivent leurs temps de retard. Cela produit une courbe verticale parfaite et un modèle de lancement précis de + 5 ° à -25 °.

Grâce à ces propriétés uniques, le transformateur multicellulaire atteint les performances d’un équipement beaucoup plus grand, à une fraction de sa taille. Chaque fréquence d’onde parcourt un chemin différent, éliminant les problèmes de retard et de distorsion. De plus, il augmente la pression acoustique jusqu’à 10 db.

LINEAR 5 LTS A: Caractéristiques techniques

Classe D bi-amplifiée 1000W SPL maximum: 133dB 100Hz – 20kHz DSP – Entrée – Limiteur XLR / Jack XLR Thru entrée combo 3 Haut-parleurs médium 8 ″ thomann 1 tweeter HF 60 º x 5 º / -25 º Haut-parleur MCT 5 points de fixation M8

Dimensions 44 x 68 x 46 centimètres

Poids 24,9 kilogrammes

Maintenant aussi en pack

Nous avons ajouté notre section packs le “jalonnement longue distance»Equipé de deux L5-LTSA et quatre subwoofers LSUB-4000A, prêt à aller plus loin que toute autre équipe jalonnée.

Si vous souhaitez vérifier les prix ou d’autres caractéristiques, vous pouvez appelez nous, utilisation la formule ou Envoyez-nous un e-mail.