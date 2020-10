La qualité des produits HK Audio PREMIUM PR: O cela se voit dans chaque détail. Fabriqués en Allemagne avec des composants de première classe et une technologie DSP avancée, ces haut-parleurs offrent les performances audio exceptionnelles qui leur nomment ‘prime’ suggère. Avec plus de 150 000 unités vendues au cours de la dernière décennie, la vaste gamme PREMIUM PR: O d’enceintes passives et actives a relevé la barre des systèmes de sonorisation modulaires fabriqués en Europe.

Cette cabine multifonctionnelle fait un excellent travail en tant que satellite, en tant qu’armoire compacte à gamme complète de 10 “/ 1” ou en tant que moniteur de scène à profil bas. Le circuit de puissance intégré basé sur DSP offre 1 200 watts. Et tout cela fait du PR: O 10 XD un outil de sonorisation puissant et flexible.

Caractéristiques

Haut-parleur de graves 10 ″ avec tweeter DSP classe D bi-amplifié 1 ″ 1200 W avec opération Plug ‘n’ Play sans menus superposés compliqués Contrôle thomann intégré sur l’égaliseur, le crossover, le limiteur et plus de fonctions Préréglages d’égaliseur plat / bouton Tone Boost pour les réglages Fast Music / Speech Crossover FIR Enceinte pilote de compression avec large plage de faisceaux de 90 ° x 55 ° pour un son optimal Boîtier de tournée configuré pour fournir 131 dB SPL et des basses percutantes avec une réponse thomann M8 pour une installation facile facile Fabriqué en Allemagne Dimensions: 38 x 49 x 29 cm Poids: 13,2 kg

Caractéristiques

Woofer 12 ″ avec tweeter 1 ″ DSP de classe D bi-amplifié 1200 W avec opération Plug ‘n’ Play sans menus superposés compliqués Contrôle thomann intégré sur l’égaliseur, le crossover, le limiteur et plus de fonctions Préréglages d’égaliseur plat / bouton Tone Boost pour les réglages Fast Music / Speech Crossover FIR Haut-parleur pilote de compression avec large plage de faisceau de 90 ° x 55 ° pour un son optimal Boîtier de tournée configuré pour fournir 133 dB SPL et une réponse thomann de basse percutante Points de fixation M8 pour une installation facile facile Fabriqué en Allemagne Dimensions: 40 x 59 x 31 cm Poids: 16,3 kg

Cabine large bande au format classique 12 “/ 1”, cette unité sert une image sonore équilibrée et un niveau SPL élevé avec une intelligibilité remarquable. Le circuit de puissance intégré basé sur DSP délivre 1200 watts pour rendre le PR: O 12 D un outil de sonorisation affirmé. C’est aussi le satellite parfait pour le subwoofer PR: O 18 SUB.

Caractéristiques

DSP de classe D bi-amplifié 12 ″ 1200W avec opération Plug ‘n’ Play sans menus superposés compliqués Contrôle intégré de l’égaliseur, du crossover, du Thomann Limiter et d’autres fonctions Préréglages d’égaliseur plat / bouton Tone Boost pour des ajustements rapides de musique / parole Crossover FIR Klaxon à compression avec une large plage de faisceau de 90 ° x 55 ° pour un son optimal Boîtier Touring configuré pour fournir 132 dB SPL et une réponse des basses percutante Points de fixation M8 pour une installation facile Fabriqué en Allemagne Dimensions: 39 x 57 x 36 cm Poids: 18,7 kg

RP: O 15 XD

Caractéristiques

Haut-parleur de graves 15 ″ avec tweeter DSP classe D bi-amplifié 1 ″ 1200 W avec opération Plug ‘n’ Play sans menus superposés compliqués Contrôle thomann intégré sur l’égaliseur, le crossover, le limiteur et plus de fonctions Préréglages d’égalisation plate / bouton Tone Boost pour les réglages Fast Music / Speech Crossover FIR Haut-parleur pilote de compression avec large plage de faisceau de 90 ° x 55 ° pour un son optimal Boîtier de tournée configuré pour fournir 133 dB SPL et une réponse thomann de basse percutante Points de fixation M8 pour une installation facile facile Fabriqué en Allemagne Dimensions: 47 x 62 x 45 cm Poids: 22,6 kg

Ce haut-parleur de 15 pouces offre beaucoup de punch dans les médiums et les graves que le PR: O 12 D, il fonctionne donc très bien dans les situations où un subwoofer n’est pas disponible. Le circuit de puissance DSP intégré délivre 1 200 watts, contribuant à faire du PR: O 15 D un puissant outil de sonorisation.

Caractéristiques

DSP bi-amplifié de classe D de 1200 watts avec plug-n-play, pas de menus compliqués Contrôle intégré de l’égaliseur, du X-over, du limiteur et d’autres fonctions Préréglages Flat EQ / boost Réglage rapide pour la musique ou la parole Enceintes FIR X-Over Conception de haut-parleur 90 ° x 55 ° personnalisée pour un son optimal Boîtier robuste, pour fournir 130 dB SPL et une puissante réponse de suspension M8 à point bas pour une installation facile Fabriqué en Allemagne Garantie de 5 ans

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette gamme d’enceintes, vous pouvez visiter le site Web du fabricant (en anglais).

