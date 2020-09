Hot Chip contribuera à un mix de la série Late Night Tales. Le mix de 19 pistes arrive le 2 octobre et comprend quatre nouvelles chansons de Hot Chip, ainsi que des pistes mixées de Fever Ray, Nils Frahm, Kaitlyn Aurelia Smith, et plus encore. Aujourd’hui, Hot Chip a partagé une de leurs coupes: une reprise de « Candy Says » de Velvet Underground. Écoutez-le ci-dessous et faites défiler la liste des morceaux, la pochette de l’album et la bande-annonce de l’album.

«Je pense que nous avions tous une compréhension légèrement différente de ce que pouvait être une compilation de Late Night Tales; différentes interprétations du mémoire », a déclaré Alexis Taylor de Hot Chip dans un communiqué de presse. Il ajouta:

Pour certains, le mix pourrait être ce que vous voudriez écouter alors que votre fin de soirée se poursuit, après une soirée. Pour d’autres, cela suggérait peut-être une sélection de musique à écouter pendant que vous vous endormez; là encore, il pourrait s’agir simplement de musique évocatrice de la nuit ou de ses humeurs traditionnellement «plus sombres».

Nous avons rassemblé un mélange de musique qui lie toutes ces idées ensemble et représente certaines de nos musiques préférées, nouvelles et anciennes, certaines directement influentes sur Hot Chip et certaines de ces musiques que nous avons découvertes et aimées, surpris par et connecté à. Il y a trois nouvelles chansons dont nous sommes vraiment fiers et qui, je pense, se connectent naturellement avec le monde nocturne dont parle la compilation, et une reprise de « Candy Says » qui est l’une des premières chansons de la toute première version de Hot Chip a joué quand nous étions encore à l’école.

Le septième album de Hot Chip, A Bath Full of Ecstasy, est arrivé l’année dernière. Plus tôt cet été, le groupe a partagé un remix de «Dead Horse» de Hayley Williams.

Late Night Tales a publié des mix de plusieurs artistes depuis son lancement en 2001. Récemment, Floating Points, BADBADNOTGOOD et Jon Hopkins ont contribué à la série.

Contes de fin de soirée: puce chaude:

01 Christina Vantzou: «À l’aube»

02 Hot Chip: « Rien n’a changé »

03 Rythme et son: «King in My Empire» [ft. Cornell Campbell]

04 Bleu pâle: « Avez-vous traversé cette nuit »

05 Suzanne Kraft: «Femme Cosmic»

06 Fever Ray: «Vers la lune et retour»

07 PlanningToRock: «Beaucoup à toucher»

08 Charlotte Adigery: «1 618»

09 Mike Salta: «Hey Moloko»

10 Matthew Bourne: «Quelque part où je n’ai jamais voyagé»

11 Hot Chip: « Candy Says » (couverture Velvet Underground)

12 Kaitlyn Aurelia Smith: «Qui je suis et pourquoi je suis où»

13 À propos du groupe: «The Long Miles»

14 Beatrice Dillon: «Solution de contournement 2»

15 Hot Chip: «Mondes dans les mondes»

16 Daniel Blumberg: «La bombe»

17 Nils Frahm: «Ode»

18 Hot Chip: « Aucune de ces choses »

19 Neil Taylor: extrait de «Finnegans Wake»