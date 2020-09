Ian Mitchell, ancien bassiste des Bay City Rollers, est décédé à l’âge de 62 ans. Au moment de la rédaction de cet article, la cause du décès du musicien n’a pas encore été annoncée.

Les sensations pop écossaises des années 1970 – connues pour des succès tels que «Saturday Night», «Shang-a-Lang» et «Bye Bye Baby» et pour avoir vendu près de 300 millions de disques dans le monde – ont confirmé le décès de Mitchell via une déclaration publiée sur leur page Facebook officielle.

Une déclaration disait: «Nous sommes profondément attristés par la nouvelle de la mort d’Ian Mitchell. Nos pensées et nos prières vont à sa femme Wendy, à leur famille et à leurs amis. Repose en paix, Ian.

Les hommages sont également venus du guitariste du groupe, Stuart ‘Woody’ Wood.

«Très triste, triste nouvelle à propos d’Ian Mitchell», a écrit Wood. «Nous aimerions adresser notre amour et nos condoléances à Wendy et à toute la famille et aux amis d’Ian… vous êtes dans nos cœurs.

«J’ai beaucoup de bons souvenirs de Ian non seulement à l’époque de la BCR, mais aussi lorsque nous avons joué ensemble dans les années 80 avec les passagers… des gars formidables et des jours formidables! Il vous manquera beaucoup Ian… »

Mitchell a remplacé le bassiste Alan Longmuir en 1976 alors qu’il n’avait que 17 ans et est devenu le premier membre non écossais du groupe, originaire d’Irlande du Nord plutôt que d’Édimbourg, natif du groupe.

Avec Mitchell à la basse, le groupe sort son album Dedication et atteint la 12e place des charts américains avec sa reprise de «I Only Want To Be With You» de Dusty Springfield. Mitchell a ensuite été remplacé par Pat McGlynn, avant Longmuir, décédé en 2018, a fait son retour éventuel en 1978.

Il a continué à former le groupe Rosetta Stone mais a quitté en 1979. Le groupe a continué sans lui avant de se séparer en 1984. Il a lancé le Ian Mitchell Band en mai 1979. Plus tard, il a continué à travailler sur des projets solo ainsi que de se joindre à des retrouvailles pour les Bay City Rollers et Rosetta Stone.

La composition actuelle des Bay City Rollers comprend Ian Thomson au chant et à la guitare, Marcus Cordock à la basse, Jamie McGrory à la batterie et Wood à la guitare.