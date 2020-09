Ces dernières années, nous avons entendu parler du terme «appropriation culturelle». Mais qu’est ce que c’est? Ce n’est pas si simple et est souvent confondu avec le plagiat, mais disons que l’appropriation culturelle, c’est quand des éléments sont tirés d’une culture à laquelle on n’appartient pas, pour les ajouter en eux-mêmes ou dans des objets, et parfois, ils tirent un avantage économique des vêtements, des coiffures, du jargon, des expressions, des comportements, des costumes, etc. Vous souvenez-vous quand une marque de vêtements espagnole a commencé à vendre des vêtements «d’inspiration mexicaine», mais c’était un portrait vivant de la culture Huichol? Ah bien, quelque chose comme ça.

Pourquoi revenons-nous sur le sujet? Parce que Adele a été accusée de s’approprier la culture afro-caribéenne. Dans ses réseaux sociaux, la chanteuse britannique a mis en ligne une photo lors de sa participation au carnaval de Notting Hill, qui se tient à Londres. Ce festival a pour but de rassembler les gens pour célébrer la diversité culturelle d’une ville aussi immense que la capitale de l’Angleterre.

Adele avec des nœuds bantous et un bikini drapeau

Adele est vue dans l’image avec des nœuds bantous, qui font partie de l’esthétique afro, en particulier des tribus du sud du continent africain. Selon l’histoire, les nœuds bantous (qui signifie «peuple» dans la langue du même nom) ont leur origine dans le peuple zoulou. Adele apporte ces nœuds sur sa tête, et en plus, porte un haut de maillot de bain avec le drapeau jamaïcain. À partir du moment où la photo a été téléchargée, les critiques ont commencé à arriver sans comprendre la raison ou les raisons de sa tenue.

Adele a mis en ligne une photo disant qu’elle était HEUREUSE, qu’elle s’amusait et que l’offensé devait sauter pour baiser avec elle « ne le fais pas, c’est une appropriation culturelle », arrête de casser les couilles, laisse les gens être heureux et fais ce qu’ils veulent L’ortho les chante, laissez-les profiter à l’aise pic.twitter.com/PPLatCWJcO – J’ai faim (@EnjoyYourWinter) 30 août 2020

Pendant de nombreuses années, Les cheveux afro ou bouclés étaient considérés comme «sales», en plus d’être directement associés à la communauté noire, c’est-à-dire aux esclaves en Occident. Cependant, certaines coiffures comme les nœuds bantous font partie d’une tradition beaucoup plus ancienne et plus riche que nous ne le pensons (oui, à un moment donné, les Kardashian les ont rendues célèbres).

La nouvelle photo d’Adele a cassé Internet… pour les mauvaises raisons. Avec un bikini du drapeau jamaïcain et des nœuds bantous, ils l’accusent désormais d’appropriation culturelle. Tu sais ce que c’est? pic.twitter.com/qTAWh38720 – AJ + espagnol (@ajplusespanol) 31 août 2020

Lorsque la soi-disant traite des esclaves a commencé – le plus directement d’Afrique – de nombreuses femmes noires ont inventé des coiffures pour conserver leurs cheveux dans le but de s’intégrer dans des sociétés «civilisées». À l’ère de la ségrégation raciale en Amérique, par exemple, les femmes ont essayé de l’aplanir autant que possible.

Exemples d’appropriation culturelle

Au milieu de la controverse, des mélanges des chansons les plus populaires d’Adele ont commencé à apparaître sur internet sous le rythme du reggae et du dancehall, genres nés en Jamaïque. Et d’autres sont devenus plus créatifs et l’ont vu comme similaire à Cynthia, La poupée terrifiante d’Angelica dans les Razmoket. Vous souvenez-vous?

Mais la question se pose: S’agit-il vraiment d’appropriation culturelle? Peut-on appeler cela une coiffure d’une culture différente? Certains débats, comme dans le cas d’Adele, suggèrent que ils disqualifient ou ne voient pas l’importance des éléments de cette cultureEh bien, ils ne savent pas vraiment ce qu’ils veulent dire, ni leur signification, et bien sûr, ils ne donnent pas non plus de contexte.

Il y a quelques années, Katy Perry s’est déguisée en geisha pour une performance live. Pour ce qu’il a été signalé pour l’appropriation de la culture japonaise. Cela a été amélioré après que Katy Perry a pris les traditions de toute une nation, pour une présentation superficielle. C’est-à-dire, Il ne sait pas ce qu’ils veulent dire, ni quelle est leur importance, ni dans quelles circonstances ils sont approuvés et dans lesquels ils ne le sont pas.

Les exemples sont nombreux, et ils ont escaladé le monde de la mode où une conversation est générée autour de la commercialisation de la culture sous des paramètres très différents de celui de la culture d’origine. Le cas le plus récent est celui de Zara, dans lequel les utilisateurs ont accusé la marque d’appropriation culturelle lorsqu’elle a commencé à vendre un «sac shopping rayé» dans sa boutique en ligne, qui est pratiquement le sac d’épicerie.

Voir sur YouTube