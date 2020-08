Ace Frehley, BAISER co-fondateur et 2014 Temple de la renommée du rock and roll intronisé, poursuit ses réflexions sur une vie musicale avec «Origines Vol. 2». Il n’est pas étranger à couvrir des versions tout au long de son histoire musicale – après avoir enregistré, rebaptisé et repris des pépites aussi remarquables que « New York Groove », « Do Ya » et « Je veux revenir » au cours de ses huit précédents efforts en studio, cette nouvelle collection présente une sélection réfléchie et passionnante de chansons qui ont inspiré et contribué à façonner le guitariste légendaire. Le plus important pour le Spaceman original est de livrer un album que ses fans apprécieront, mais où chaque chanson a également sa place dans le juke-box de sa vie.

Décrivant le processus de sélection des chansons de cet album, As commente: « J’ai juste pensé aux chansons que je jouais dans les clubs quand je faisais du matériel d’autres personnes. J’ai parcouru ma collection d’albums et j’ai pensé aux chansons qui m’ont le plus influencé. C’était amusant de choisir les chansons. un disque assez complet et je pense que les fans l’apprécieront. » Cet esprit de plaisir se perpétue avec une exécution exquise et les aficionados de guitare vont en profiter Frehleyde nouvelles interprétations de ces chansons classiques.

En tant que deuxième volume consacré à ses origines musicales, As a également grandi depuis «Origines Vol. 1» est sorti en avril 2016. Cet album a atteint la 23e place du palmarès Billboard 200, devenant ainsi son quatrième album solo dans le Top 40 et le deuxième meilleur classement – et il n’y a aucun doute Asla productivité de cet album étant sa cinquième œuvre enregistrée en une décennie. As glousse: « Depuis que j’ai un album de reprises sous ma ceinture, le processus de «Origins Vol. 2 ‘ c’était plus facile parce que j’avais mis au point une formule, choisi des guest stars, etc. « Le défi pour lui était de mettre une empreinte personnelle appropriée sur le matériel, et «Origines Vol. 2» regorge de touches spéciales qui honorent et embellissent le matériau.

Peut-être à juste titre, «Origines Vol. 2» démarre avec LED ZEPPELINde « Bons moments mauvais moments ». As est très conscient que cette chanson est la première chanson de la première face de la première ZEPPELIN album, et le premier single que le groupe a sorti aux États-Unis (soutenu par « Panne de communication », il atteint la 80e place du Billboard Hot 100 en avril 1969). As rappelle: «Dès le départ, ‘Bons moments mauvais moments’ par LED ZEPPELIN m’est venu à l’esprit, car c’était le premier LED ZEPPELIN chanson sur le premier album qu’ils ont sorti. Donc, c’était en haut de ma liste. Je n’étais simplement pas sûr que j’allais pouvoir le chanter, mais je l’ai réussi d’une manière ou d’une autre. « Cela contraste bien avec « Apportez-le à la maison », enregistré pour «Origines Vol. 1», et As a ajouté quelques paroles à la fin de la chanson, « destinées aux personnes qui m’ont fait du mal au fil des ans. » Ceux-ci correspondent à la voix féroce et au solo enflammé sur une coupe qui comprend son guitariste solo Jeremy Asbrock et batteur Matt Starr.

MONTAGNEde « » suit – en utilisant les paroles de l’insert de l’album japonais Never In My Life avec la référence « éclair » plus appropriée. Pour certains cette chanson est moins connue que la signature «Reine du Mississippi», mais il comporte un riff qui Jimi Hendrix prétendument creusé en entendant MONTAGNE a travaillé en studio en 1970. Fans du plus lourd Frehley-penned BAISER classique « Des moyens étranges » devrait creuser le riff aussi. Pour As, la chanson renvoie à sa jeunesse. «Je me souviens distinctement au lycée, je suis allé voir le groupe d’un ami, et ils le jouaient sur une scène dans le sous-sol d’une église», dit-il. « Je n’étais pas familier avec cette chanson, mais le guitariste du groupe la jouait vraiment bien, alors je suis rentré chez moi et je l’ai appris. »

En plus de se connecter avec d’anciennes chansons, Frehley a également renoué avec d’anciens amis sur «Origines Vol. 2». Le premier de ceux-ci à faire son apparition est le claviériste Rob Sabino, qui a joué avec les goûts de Peter Frampton et SIMON ET GARFUNKEL. Sabino avait été impliqué à la fois dans le CRAZY JOE ET LA BANDE DE VITESSE VARIABLE album (le premier projet à présenter As en dehors de BAISER en 1980) et le COMÈTE DE FREHLEY débuts (1987). Sur «Origines Vol. 2», Rob prend le rôle de VIOLET FONCÉest en retard Jon Lord sur « Space Truckin ‘ », l’une des deux pistes enregistrées à Le laboratoire de création à Turlock, Californie. As Remarques: « ‘Space Truckin’ ‘ a en fait été enregistré il y a des années, puis je viens de réenregistrer certaines parties et de les changer un peu. Nous n’avons jamais fini par le mettre sur un disque, donc c’était juste assis. Cela s’est très bien passé. Rob Sabino est un musicien de studio très accompli et nous avons grandi ensemble dans le Bronx, donc nous y retournons. «

Les fans de longue date pourraient être surpris de l’inclusion d’un BEATLES chanson, le single B-side sans album de 1965 « Je suis en bas ». En cours d’interrogation, As rires: « Tout le monde me disait: ‘Tu dois faire un BEATLES chanson, As. Vous n’en avez pas fait un sur le premier disque. Le début BEATLES m’a inspiré plus que les disques ultérieurs, car ils étaient plus bruts et plus rock and roll. J’ai décidé de m’attaquer ‘Je suis en bas’ et j’ai pensé que c’était génial. Jean 5 a fait un excellent solo sur la chanson, puis nous avons riffé à la fin. « En plus de la contribution stellaire à la chanson par Jean 5, c’est aussi l’une des pistes sur lesquelles l’ingénieur Alex Salzman exécute la basse. Lors de l’enregistrement, il n’y a pas de plan, As détails. «J’essaie normalement de garder les lignes de basse assez simples et assez proches des enregistrements originaux», dit-il. « Habituellement, quand j’enregistre, c’est juste moi et Alex dans un studio, puis nous ajoutons la batterie en dernier. Alex est un musicien très accompli, il joue du clavier, de la guitare et de la basse. Mais je dis parfois, ‘Alex, pourquoi tu ne jettes pas la basse? Je viens de finir de faire un solo de guitare ou une voix. Et je suppose qu’un peu de cela a à voir avec cela est que parfois je suis juste paresseux! « Il n’y a certainement pas de paresse dans la performance qui rend plus qu’un peu justice à l’original et As a l’opportunité de déchirer un solo de guitare traditionnel à bascule.

Un autre single non-album suit, enregistré à l’origine par LES PIERRES QUI ROULENT en 1968, avec As s’attaquer « Jumpin ‘Jack Flash ». L’exquis Lita Ford revient au chant pour sa seconde « Origines » projet avec As, qui l’aime beaucoup. « LitaC’est comme ma sœur », dit-il.« J’ai su Lita depuis qu’elle était en LES FUGUEURS et nous sommes toujours restés amis au fil des ans. Elle a fait un excellent travail sur «Chose sauvage», alors j’ai décidé de la ramener pour ce disque. En fait, elle est restée chez moi à San Diego et je l’ai coachée sur la voix pendant deux jours. Je pense que ça s’est bien passé! « Et en jetant un autre joueur Frehley taquiner, As ad-libs « Kick out the Jams Motherf ** ker! » à la fin, les paroles de départ du légendaire MC5la piste la plus connue. As avait rencontré le MC5de Wayne Kramer au MAP Fund Rockin ‘For Recovery bénéfice au Club Nokia à Los Angeles en mai 2014 et les deux sont restés amis. Selon As, « Si la maison de disques décide de vouloir un «Origins Vol. 3 ‘ quelque part sur la route, tu ne serais pas surpris si je faisais cette chanson. «

Au regard de son histoire musicale, l’un des Asles premiers concerts de MURRAY LE Kde « Musique dans la cinquième dimension » en mars 1967 au RKO Theatre de Manhattan. Sur la facture ce jour-là, bien en dessous de la tête d’affiche Mitch Ryder et Wilson Pickett, étaient CRÈME et L’OMS, qui faisaient tous les deux leurs débuts aux États-Unis lors de l’engagement de neuf jours. Guitariste Eric Clapton fait une impression durable sur As, même si CRÈME seulement interprété quelques chansons pendant un court set. Plus d’un demi-siècle plus tard, Frehley fait une impression durable avec la puissance de sa couverture de « Politicien ». As est catégorique: « J’essaie de ne pas m’impliquer dans la politique. Je pense que cela dilue le rock’n’roll et devrait être séparé. Si les gens veulent interpréter n’importe quel type de message politique dans mes chansons, tant pis, mais je ne le fais pas ‘ t faites-le exprès. » Cependant, musicalement, la chanson laisse de la place à lui et à l’invité Jean 5 pour briller avec un jeu de guitare époustouflant. Une partie notable de la piste est le double solo crossfaded qui As remarques: « Nous avons utilisé un plug-in auto-crossover fourni avec Outils professionnel. Si vous écoutez ce long solo avec des écouteurs, nos solos s’entrecroisent d’avant en arrière, de gauche à droite. Nous ne l’avons pas planifié; c’était comme une prise et ça a marché comme ça. Il[[John]Je n’ai pas marché sur mes pièces et je n’ai pas vraiment marché sur ses pièces. » John est devenu un habitué Asde « Origines » projets, et non sans raison. « John est un musicien vraiment talentueux et il peut jouer de nombreux styles de musique différents, » As dit. « C’est un guitariste beaucoup plus polyvalent que moi, donc je le respecte pour ça – en plus c’est un bon ami! Il est très rapide en studio. »

« Ma fille Monique pensait que c’était la meilleure chanson de l’album. J’ai fait ‘Salle blanche’ sur «Origins, Vol. 1′, et j’essayais de me décider sur un autre CRÈME chanson à faire. J’ai commencé à jammer sur ce riff et ça me paraissait tellement fort. Je ne savais pas si je serais capable ou non de le chanter, alors nous avons passé 15 minutes à suivre le riff, puis j’ai essayé la voix et j’ai pu la chanter. «

Asl ‘humour est clairement présent avec l’ inclusion de LES KINKS‘ «Lola». Un hit du Top 10 en 1970, la chanson alors controversée mais ironique a toujours été une de ses préférées. «J’ai toujours pensé que c’était une excellente chanson et quand j’étais enfant, c’était un grand succès», dit-il. « J’ai juste commencé à m’amuser avec et j’ai réalisé que je pouvais le chanter – ce qui est une condition préalable. Ma nouvelle petite amie est aussi une excellente chanteuse, donc après l’enregistrement de l’album, je lui ai fait remplacer la voix de fond d’origine. » Lara apporte un assaisonnement vocal spécial à cette chanson, et « Bons moments mauvais moments ».

La sentimentalité est également représentée avec une couverture fumante de TARTE HUMBLEde « 30 jours dans le trou », qui comporte ASTUCE BON MARCHÉde Robin Zander sur le chant principal. Non seulement avait ASTUCE BON MARCHÉ ouvert pour BAISER en tournée dans les années 1970, As et ASTUCE BON MARCHÉ faisaient tous deux partie de la 2017 « Les enfants comptent » concert bénéfice pour les victimes de l’ouragan. À l’époque, Robin avait exprimé son intérêt à travailler avec Frehley, alors «Origines Vol. 2» réunit les deux Temple de la renommée du rock and roll étoiles. As, un fan à vie de Steve Marriott, savait qu’il aurait besoin d’aide sur la piste. Il admet: « J’ai essayé de le chanter plusieurs fois, mais il n’y a aucun moyen que j’allais pouvoir lui rendre justice, alors j’ai donné Robin Zander, un vieil ami à moi de ASTUCE BON MARCHÉ, un appel. Et il l’a tué. « Encore une fois, la chanson est fermement ancrée dans Asle parcours musical personnel de: « J’ai toujours été un grand fan de TARTE HUMBLE et était présent les deux nuits où ils ont enregistré en direct au Fillmore. J’ai eu la chance de rencontrer Steve Marriott lors d’une fête à New York. J’ai toujours idolâtré Steve Marriottla voix de et sa portée. C’était un si petit gars, mais il pouvait vraiment le dire. «

Au cours des décennies, As a interagi avec un collègue guitariste Bruce Kulick à de nombreuses reprises. Les deux partagent également un amour commun pour Jimi Hendrix, et une chanson comme « Maniaco-dépression » était le véhicule parfait pour les deux guitaristes de briller, avec As délivrant une voix parfaite pour l’ambiance. Initialement publié le « Es-tu expérimenté » (1967), As rappelle: « Bruce a offert ses services et j’ai pensé que c’était une excellente idée. J’ai été ami avec Bruce à travers épais et mince, et quand Bruce m’a dit qu’il adorerait faire un morceau, j’étais heureux de l’accueillir. Il a fait la majeure partie du solo, puis lui et moi sommes partis ensemble vers la fin. » Bruce exécute un solo dynamique avec de nombreux éléments que les fans des deux guitaristes apprécieront.

Comme la version studio de BAISERde « Rock and roll toute la nuit », les PAUL REVERE ET LES RAIDERS frappé « Kicks » n’incluait pas à l’origine un solo de guitare. Cette limitation n’a pas empêché As du développement de l’arrangement et de l’ajout d’un parfait solo de guitare harmonique en trois parties qui As-i-fies la chanson. « Le premier des deux Barry Mann et Cynthia Weil compositions sur l’album, la chanson a été notée pour être un hymne antidrogue précoce en avance sur son temps (1966). Et, bien sûr, la chanson a un fabuleux riff immédiatement perceptible! As commente: « Ils ressemblaient à LES KINKS avait dans les premiers jours. J’ai toujours pensé que c’était une bonne chanson et qu’elle se démarquait toujours et avait un riff accrocheur, alors j’ai décidé de mettre ça sur cet album. Je pense que c’est un bon message pour les jeunes d’aujourd’hui. «

Le deuxième du Mann/Weil chansons est l’hymne de l’époque vietnamienne « Nous devons sortir de cet endroit ». Enregistré à l’origine par LES ANIMAUX, la chanson a atteint la 13e place des charts en octobre 1965 et a ensuite été incluse dans la version américaine de « Pistes d’animaux ». As délivre une voix brute assortie à son solo, une voix qu’il a interprétée très tôt au cours de sa carrière musicale. Il se souvient: « J’ai toujours aimé cette chanson de LES ANIMAUX. C’était l’une des premières chansons que j’ai interprétées en live quand j’étais dans un groupe avec mon frère. Nous avons même eu un gars qui jouait d’un orgue Farfisa. Ça me rappelle de bons souvenirs et je n’ai même pas pensé à ses connotations politiques, je pense juste que c’est une super chanson. J’ai enregistré celui-là il y a quelque temps quand je l’ai fait ‘Space Truckin’ ‘. «

Compléter l’album est la piste bonus « Elle ». Cette chanson a été interprétée par BAISER lors de leur tout premier spectacle à Coventry en janvier 1973 et a été réorganisé pour être inclus sur « Dressé pour tuer » quelques années plus tard. C’est peut-être encore plus approprié que le BAISER chansons incluses sur «Origines Vol. 1», remontant à la genèse même de son temps dans ce groupe. As, cependant, est pragmatique quant à son inclusion. «C’était une chanson que nous avions décidé de jouer en live les trois ou quatre derniers mois de tournée, avant que tout ne soit arrêté», dit-il. « Nous nous amusions beaucoup à le faire en direct, alors ‘Elle’ était l’une des premières chansons qui m’est venue à l’esprit en tant que BAISER titre bonus pour l’album. « Et avec son inclusion, As permet aux membres de son groupe solo – Jeremy Asbrock, Ryan Spencer Cook et Philip Shouse – une opportunité de briller, tout en répondant à la demande de nombreux fans pour amener les artistes populaires sur un BAISER-enregistrement lié ensemble!

«Origines Vol. 2» est un album bien pensé, mais pas trop pensé. Pour As, garder les choses organiques est une partie importante de la création de l’atmosphère d’un album. «Je laisse juste ça arriver», dit-il. « Les choses évoluent quand je commence à faire ces disques et j’essaie de ne pas trop planifier. J’aime la spontanéité. J’aime trouver des idées par le haut de ma tête. C’est la même façon que j’écris des solos de guitare. Quand les choses sont fraîches et spontanées, elles ressortent toujours mieux pour l’auditeur. «

As obtient le dernier mot avec un message direct à ses fans: « Je suis content du résultat final et j’espère que les fans l’apprécieront aussi. »

Liste des pistes:

01. Bons moments mauvais moments (LED ZEPPELIN)

02. Jamais dans ma vie (MONTAGNE)

03. Space Truckin ‘ (VIOLET FONCÉ)

04. Je suis en bas (LES BEATLES)

05. Jumpin ‘Jack Flash (LES PIERRES QUI ROULENT)

06. Politicien (CRÈME)

07. Lola (LES KINKS)

08. 30 jours dans le trou (TARTE HUMBLE)

09. Maniaco-dépression (L’EXPÉRIENCE JIMI HENDRIX)

dix. Coups de pied (PAUL REVERE ET LES RAIDERS)

11. Nous devons sortir de cet endroit (LES ANIMAUX)

12. Elle (KISS) (piste bonus)