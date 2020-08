Les quatre membres de METALLICA a participé à un SiriusXM « Town Hall » jeudi soir (27 août) via Zoom de leurs foyers respectifs. Interrogé sur la façon dont il a passé son temps d’arrêt pour coronavirus, leader du front James Hetfield a déclaré: « Pour moi, et je ne veux pas paraître ingrat, parce que je sais qu’il y a beaucoup de gens qui luttent à cause de ce COVID … Là où je vis, c’est tout le secteur des services. Et, évidemment, l’industrie de la musique , c’est dur – ça a pris un coup dur. Pour nous, nous sommes des chiens de route – nous sommes sur la route depuis toujours – donc vous êtes sur la route ou vous écrivez. Donc, la chose évidente est, » Eh bien, nous ne sommes pas sur la route. Commencez à écrire. Alors, [I’ve written] tonnes de matériel. Et je suis sûr qu’il y a beaucoup de musiciens là-bas qui disent simplement: « D’accord, que puis-je faire? Je vais écrire et entrer dans ça, «ce que j’aime faire.

« Je dirais que l’autre chose énorme qui en ressort est de rester à la maison dans ma ville natale ici [in Colorado], alors [I’ve been] construire une communauté avec des amis, faire des trucs en plein air « , a-t-il poursuivi. » Nous sommes assez chanceux ici dans les montagnes que COVID ne nous a pas vraiment enfermés autant que d’autres endroits. Et je ressens pour les gens qui vivent dans les grandes villes. Mais ici, vous pouvez toujours sortir, faire du vélo, du radeau, de la pêche, du tir, de la chasse – quoi que ce soit.

« J’ai beaucoup d’amis ici que je ne pouvais pas avoir auparavant, alors [I’ve been] organiser des barbecues et recevoir des gens et bâtir une communauté avec des amis que je n’étais pas vraiment capable de faire avant « , at-il ajouté. » Parce que, ‘Oh, je ne peux pas faire ça, parce que nous devons y aller la semaine prochaine. Nous devons répéter. Nous devons faire ça. Alors, [I’ve] réellement [been] prendre le temps de construire de véritables amitiés. Non pas que je ne les ai pas, mais localement, cela a été une chose énorme pour moi. Et entrer dans le garage. J’adore entrer dans le garage et bricoler, faire plus de soudure. J’ai soudé deux ou trois choses pour le Tout entre mes mains fondation… J’ai fabriqué des mangeoires pour oiseaux. Je regarde maintenant par la fenêtre environ 50 oiseaux différents qui viennent ici et mangent. C’est un peu ma nouvelle télé ici. Alors, profiter davantage de la nature et profiter de ma vie telle qu’elle est maintenant. «

Comme indiqué précédemment, METALLICA sera le premier groupe de rock à figurer dans la série Encore Drive-In Nights, avec un ensemble complet diffusé le 29 août dans des centaines de ciné-parcs et de théâtres en plein air aux États-Unis et au Canada. Le spectacle a été tourné spécialement pour la série Encore Drive-In Nights à un endroit près du siège du groupe dans le nord de la Californie et a ensuite été édité et mixé par METALLICAL’équipe de production primée de la société aux normes les plus élevées possible. Le concert, le premier spectacle du groupe en près d’un an, mettra en vedette du matériel de tout au long de leur carrière de près de quatre décennies et fournira METALLICA fans avec une expérience de concert intime, unique et vraiment mémorable.

Début mai, les quatre membres de METALLICA ont surmonté la distanciation sociale pour enregistrer une nouvelle version de leur chanson « Noirci », chaque membre étant séparé dans sa propre maison. La vidéo en écran partagé a été publiée sur les réseaux sociaux du groupe.

METALLICA a été en grande partie hors des yeux du public depuis l’automne dernier, lorsque le groupe a annulé une tournée australienne et a annoncé que Hetfield retournait en cure de désintoxication pour la première fois depuis 2002 pour lutter contre ses dépendances.

En mars, METALLICA a annoncé que sa tournée sud-américaine, initialement prévue pour avril, a été reportée à décembre. De plus, les apparitions du groupe à cinq Danny Wimmer présente-les festivals produits en mai, septembre et octobre ont été annulés: Épicentre à Charlotte, Bienvenue à Rockville à Daytona, Temple sonique à Columbus, Plus fort que la vie à Louisville et Réplique à Sacramento.

