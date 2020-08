Le leader de Metallica, James Hetfield, a reçu l’honneur ultime: une nouvelle espèce de serpent venimeux a été nommée en son honneur.

Atheris hetfieldi a été découvert par une équipe de scientifiques amateurs de métaux dirigée par le Dr Luis Ceriaco. L’espèce de vipère de brousse africaine, qui atteint jusqu’à 52 cm de longueur, vit au pied d’un volcan sur l’île de Bioko en Guinée équatoriale et se caractérise par «une tête de forme triangulaire et des écailles fortement carénées, ce qui leur donne un dragon. comme l’apparence, qui est certainement en accord avec l’image d’un chanteur d’un groupe de Heavy Metal.

Atheris hetfieldi n’est que la dernière créature à porter le nom d’une rock star. Un fossile de crocodile jurassique a été nommé d’après Lemmy, un genre de microbes a été nommé d’après les icônes prog Rush, tandis qu’une espèce de vers monstres éteints a été baptisée Websteroprion après le bassiste de Cannibal Corpse Alex Webster.

(Crédit d’image: Luis Ceríaco)

Le Dr Luis Ceriaco révèle pourquoi lui et son équipe ont fait équipe nommé un serpent d’après le chanteur de Metallica

Pourquoi avez-vous nommé le serpent après James Hetfield?

Mariana Marques et moi, la deuxième auteure de l’article, sommes de grands fans de Metallica et de James Hetfield depuis un très jeune âge. Nous voulions lui rendre hommage, en guise de remerciement pour toutes les bonnes vibrations que sa musique nous a transmises au cours de toutes nos vies personnelles et carrières. De plus, nous pensons qu’un mystérieux serpent venimeux et cool, qui vit au pied d’un volcan perdu au milieu de la forêt tropicale, est très apparenté au heavy metal! D’un autre côté, nommer une nouvelle espèce après quelqu’un en tant que James attire davantage l’attention sur les études de biodiversité et les enquêtes de terrain indispensables. Nous sommes en course contre l’extinction d’une grande partie de la biodiversité mondiale, et de nombreuses espèces peuvent s’éteindre avant même que nous sachions qu’elles existent!

Comment allez-vous nommer un serpent après une rock star célèbre? Devez-vous présenter un dossier à un conseil scientifique ou allez-vous simplement le nommer?

C’est assez simple! Tant que votre article est accepté dans une revue scientifique, après avoir été revu par nos pairs scientifiques, la partie dénomination est entièrement au choix de l’auteur. Nous n’avons qu’à respecter certaines règles terminologiques régies par le Code international de nomenclature zoologique. Si cela est suivi, vous pouvez le nommer après tout ce que vous voulez – l’habitat spécifique où l’espèce se trouve, tout personnage morphologique, une rock star, un autre scientifique, un personnage fictif … n’importe quoi!

Quel est votre album et chanson préférés de Metallica?

C’est une question vraiment difficile. Les albums préférés sont à la fois Master of Puppets et Black Album, mais ma chanson préférée est probablement Until it Sleeps – c’était ma chanson d’entrée vers Metallica quand j’avais environ neuf ans!