Un documentaire explorant l’histoire de l’emblématique guitare Flying V sortira le mois prochain.

Simplement intitulé Flying V, il sortira en DVD le 11 septembre dans les films Inside Metal et MetalRock.

Le synopsis du film se lit comme suit: «Flying V raconte l’origine de la guitare la plus unique au monde et son incroyable influence sur l’histoire du rock’n’roll et du heavy metal.

« Écoutez les stars du rock elles-mêmes décrire comment, quand et pourquoi le Flying V a changé à jamais leur carrière et a changé toute leur approche du jeu de guitare.

« Voyagez dans l’esprit des plus grandes icônes de notre époque alors qu’elles racontent leurs histoires passionnantes de découverte et de passion pour leurs chers Flying V. Entretiens exclusifs avec des membres de Metallica, Megadeth, Slayer, Judas Priest, Mercyful Fate, Scorpions, Accept, Michael Groupe Schenker et plus encore.

« Ce voyage musical est celui que vous voudrez reprendre encore et encore alors que les secrets de la guitare Flying V sont révélés comme jamais auparavant! »

Certains des artistes présentés incluent James Hetfield, Dave Mustaine, Kerry King, KK Downing, Richie Faulkner, Mathias Jabs, Wolf Hoffmann et Brian Tatler.

Bob Nalbandian, directeur d’Inside Metal, déclare: «C’est un super doc sur le Flying V! Des entretiens très informatifs et intimes avec certains des plus grands guitaristes du rock et du métal. Un must absolu pour les amateurs de guitare! »

Le photographe Mark Weiss ajoute: «Chaque fois que je voyais le Flying V sur scène, je savais que ça allait être un spectacle de tueur – j’adore photographier le V. Comment pourriez-vous pas? Ça crie rock’n’roll. «

Voler V

