Le 23 octobre, le vibraphoniste et compositeur Joel Ross sortira son deuxième album très attendu Who Are You? sur Blue Note Records. L’album comprend le groupe de Ross Good Vibes avec Immanuel Wilkins au saxophone alto, Jeremy Corren au piano, Kanoa Mendenhall à la basse et Jeremy Dutton à la batterie, ainsi que l’invité spécial Brandee Younger à la harpe. Vous pouvez entendre le premier single de l’album « More? » au dessous de.

« alt = » « />

«Ce disque est le point culminant de notre maturation – en tant que personnes, en tant que groupe, au sein de la musique – il s’agit de savoir qui nous sommes», dit Ross à propos de Who Are You? Le vibraphoniste nourrit son art dans un continuum. Il laisse les mélodies éclairer l’improvisation et la spontanéité collective inspire la composition écrite. «Je ne crois pas qu’il faille entrer dans quoi que ce soit avec des attentes», dit-il. «En tant que musiciens, nous ne faisons que nous exprimer.»

Inspiré par la communication à travers la narration – une méthode qu’il a absorbée, en partie, en travaillant avec des forces créatives telles qu’Ambrose Akinmusire, Marquis Hill et Makaya McCraven – et avec la contribution du producteur Walter Smith III, Ross a assemblé le récit de l’album en deux. Les pistes 1 à 7 fournissent des paramètres, ainsi que des introductions de personnages; pistes 8-15, tracer des rebondissements. Chaque artiste fait progresser l’esprit de prise de risque, tout en conservant la vision de Ross pour la structure de l’histoire.

Qui êtes vous? est le suivi de Ross » a annoncé ses débuts en 2019 KingMaker, qui a fait des listes de fin d’année dans le New York Times («Joel Ross est déjà largement connu comme le meilleur espoir du jazz contemporain. Kingmaker montre qu’il a ce qu’il faut pour construire quelque chose de vital»), NPR Music («KingMaker annonce Joel Ross en tant que prince héritier du jazz… le genre de musicien qui semble invoquer toute la tradition post-bop tout en penchant de manière décisive vers l’avenir »), et Rolling Stone (« KingMaker, le début du jeune vibraphone merveille Joel Ross, a présenté une improvisation passionnante de va-et-vient… Mais tout aussi frappante était la vision compositionnelle remarquablement assurée du leader »). Pitchfork a écrit que Ross «brille sur son premier album, avec une approche sournoise et mystérieuse… KingMaker est une merveille».

Qui êtes vous? est disponible le 23 octobre et peut être précommandé ici.