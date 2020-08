Ancien MARILYN MANSON et courant ROB ZOMBIE guitariste Jean 5 va libérer « Invasion en direct » prochaine semaine.

Capturé à différents endroits aux États-Unis pendant Johnde 2019 « Invasion » tournée, l’ensemble comprend – pour la première fois – l’intégralité JEAN 5 ET LES CRÉATURES expérience sur DVD, rapprochant les fans comme jamais auparavant. La performance comprend également une apparition d’invité par Michael Anthony (VAN HALEN), Corey Taylor (NŒUD COULANT, PIERRE SOUR) et Fred Coury (CENDRILLON).

Les précommandes sont maintenant disponibles pour l’ensemble CD / DVD, le vinyle couleur 2LP et les lots de produits exclusifs sur John5store.com.

« Invasion en direct » sera diffusé en streaming numérique complet le 4 septembre, avec le film de concert complet également disponible à l’achat numérique en 4K ultra HD. Le CD / DVD, LP et le bundle arriveront en octobre.

Toutes les précommandes seront signées à la main par Jean 5.

JEAN 5 ET LES CRÉATURES‘dernier album, « Invasion », est sorti en juillet 2019. Le disque a été produit et mixé par Barry Pointer à Studio Riot House et est décrit dans un communiqué de presse comme « une progression diversifiée du son qui Jean 5 les fans ont grandi à attendre du virtuose éclectique. «

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une interview en 2019 s’il avait l’intention d’être un artiste solo lorsqu’il a fait ses débuts dans l’industrie de la musique, John a déclaré: « Je voulais juste être musicien. J’adore jouer de la guitare et, je voulais faire des albums instrumentaux mais je n’ai jamais pensé à tourner parce que je ne pensais vraiment pas que quiconque s’en soucierait. Mais les gens sortent en masse. C’est incroyable et j’ai tellement de chance et j’en suis très reconnaissant. Les gens viennent juste de sortir et ils passent un très bon moment. Il y a un grand spectacle, comme, nous faisons un tas de choses et les gens l’apprécient vraiment . Pour répondre à ta question, je ne suis pas vraiment sûr. J’adore jouer de la guitare. [Laughs] J’adore jouer de la guitare et je suis tellement reconnaissant pour ce que je fais. C’est difficile à expliquer; c’est tellement du coeur et honnête, encore une fois. Je suis si heureux de faire ce que je fais. «

Jean 5 a travaillé avec une gamme variée d’artistes, se produisant en tant que guitariste pour certains des plus grands groupes de rock en tête d’affiche au monde tels que ROB ZOMBIE et MARILYN MANSON, ainsi que la session de jeu avec Paul Stanley, Rod Stewart, LYNYRD SKYNYRD et plus. Sabrer a appelé Jean 5 « l’un des guitaristes les plus époustouflants du moment » et Rob Zombie l’a surnommé « un putain de déchiqueteur ». Jean 5 a sorti neuf albums solo à ce jour, ainsi qu’un album de remix, et a écrit de la musique pour des gens comme Avril Lavigne, DES ORDURES, Ricky Martin et d’autres.