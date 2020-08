La vedette country Jon Pardi, vendeuse de platine, a publié une nouvelle version de son hit country actuel « Ain’t Always The Cowboy ». Dans sa version originale, la chanson occupe la 23e place sur le palmarès Country Airplay de Billboard et la 26e place sur Hot Country Songs, et il a maintenant partagé « Ain’t Always The Cowboy » (version occidentale).

« Cette version est totalement différente, mais conserve toujours l’intégrité de la chanson », a écrit Pardi sur les réseaux sociaux. «Cela ressemble à une bande originale de film… J’adore ça!» Il a interprété le morceau lors de son apparition socialement distante au Grand Ole Opry plus tôt ce mois-ci, sur un projet de loi mettant également en vedette Runaway June et Pam Tillis.

« Pédale pivotante en acier »

La chanson provient de l’album Heartache Medication de Pardi et affiche le son caractéristique décrit par Associated Press comme un mélange de «violons, de guitares tremblantes de style Bakersfield et d’acier à pédales oscillantes». « Ain’t Always The Cowboy » fait un clin d’œil au succès classique de George Strait de 1984, « The Cowboy Rides Away ».

Pendant ce temps, Pardi a également ses huit chansons Les sessions de Rancho Fiesta ont été lancées récemment. Il présente ses versions de certaines de ses chansons préférées, enregistrées à l’origine par des inspirations telles que Strait, Merle Haggard, Dwight Yoakam, Tom Petty et Prince.

Les félicitations de l’artiste sont arrivées de loin, et Rolling Stone a déclaré que «Ain’t Always The Cowboy» «prouve que la musique country est toujours passionnante. Billboard l’a décrit comme «une chanson d’autonomisation des femmes coincée dans un scénario de rupture … elle transforme au sens figuré un classique à l’oreille depuis le crochet complet.»

Variety a déclaré que le chanteur était «un héros en devenir», tandis que le New York Times écrivait: «Jon Pardi s’est frayé un chemin à travers le pays moderne en s’en tenant obstinément aux violons, à la guitare en acier et à l’énergie du juke-box. Wide Open Country a ajouté que «Pardi… mérite d’être félicité pour avoir combiné le twang de retour avec des techniques de production modernes d’une manière qui plaît aux fans de musique country de tous âges et préférences d’écoute.»

