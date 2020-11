Ce 2020, beaucoup ont sorti l’eyeliner et les bracelets quand PXNDX, le groupe de Monterrey, a commencé à être une tendance en annonçant une surprise à l’occasion de ses 20 ans. Une nouvelle qui a ému beaucoup de ses fans qui attendent depuis des années que José Madero et sa compagnie se réunissent pour jouer quelques chansons.

Cependant et malgré les souhaits, la réalité est que Pepe Madero s’implique plus que jamais dans son projet solo, car il est actuellement en studio en train de mixer son cinquième album studio, qui sera composé de plusieurs chansons qu’il a enregistrées pendant Il abordera des sujets tels que la dysmorphie, l’anxiété, le syndrome de l’imposteur et l’acceptation de la mort.

Son nouveau single ‘La Petite Mort’

Bien que la pandémie de coronavirus ait surpris José Madero, qui, comme d’autres artistes, a dû annuler et reporter les plans à développer cette année, etL’auteur-compositeur-interprète a profité de ce temps pour faire avancer ses projets musicaux. L’un d’eux était le single “La Petite Mort”, qui a été lancé en 2020 et le même qui a commencé à enregistrer au début de l’année.

«J’ai écrit cette chanson à propos de février. La pandémie arrive et dans le cadre de la pandémie, j’ai beaucoup de temps libre et j’ai dû annuler et reporter la tournée. J’ai pu l’enregistrer en avril, c’était prêt, j’ai fait la planification de la sortie “, mentionne Pepe Madero en précisant que la vidéo du single a été enregistrée en août et publiée des mois plus tard.

Il ne fait pas partie de son prochain album ou d’albums avant lui

«Ce n’est pas une chanson qui n’est pas entrée chez Psalmos, il y en a une seule qui n’est pas entrée dans l’album et que je ne sortirai jamais.. C’est totalement étranger et ça ne fait pas partie de ce qui s’en vient, ça ne fait pas partie de ce qui était, c’est simplement une chanson qui vit d’elle-même », nous a confié Pepe Madero à propos de« La Petite Mort ».

Quant au titre de cette chanson, Pepe Madero nous a expliqué que c’est l’histoire d’une personne qui se sent très vide émotionnellement et qu’elle a désespérément besoin de se connecter émotionnellement avec quelqu’un d’autre.

«Il a ce vide et il veut le combler avec quelque chose. Certaines personnes le remplissent de drogues, d’alcool, de courses, d’activités illégales, et dans ce cas, c’était du sexe. Il cherche à combler ce vide avec un lit anonyme “, Il indique sur le titre de la chanson qu’il fait allusion à cette période d’inconscience dans laquelle nous entrons après l’orgasme. Dans le cas du protagoniste de la chanson, à la fin il se rend compte qu’il ne trouve pas ce qu’il cherchait.

Au lieu de l’avoir comblé, le vide est devenu plus profond qu’il ne l’était… Puis il recommence, pas à partir de zéro, il part déjà d’un nombre négatif. C’est donc ce dont parle la chanson, comment cette évasion temporaire que peut être le sexe ne guérit pas la tristesse, le vide, la solitude ou quoi que ce soit. Les connexions humaines ne sont pas établies là-bas.

En parlant de ‘Psalmos’, l’un de ses albums les plus réussis

Psalmos, sorti en 2018, est considéré par beaucoup comme l’un des albums les plus personnels et les plus réussis de la carrière solo de Pepe Madero.. Celui que, très curieusement, Pepe a écrit dans la même ville du Maine, aux États-Unis, où Il y a 10 ans, il était allé écrire la «Poétique», par PXNDX. Et aussi, qui était sur le point de ne pas se réaliser.

«J’allais annuler mon voyage dans le Maine en 2018 parce que j’étais dans un endroit très sombre de ma vie.. J’ai dit “si je vais passer deux semaines à être seul, totalement isolé, ça ne se terminera pas bien”. J’avais peur de ce voyage “Madero a mentionné, déclarant que faire l’album signifiait faire face à ses peurs les plus profondes.

Et qu’il a été écrit au même endroit où José Madero a créé un album PXNDX

«Quand je suis parti en 2018, même s’il s’agissait de chansons pour PXNDX, je devais y arriver seul et me retrouver, écrire pour que tout me ressorte seul. Les paroles étaient moi seul, que je fasse partie d’un groupe, que j’écrive des chansons pour un autre artiste ou pour un projet solo “, Pepe Madero a clarifié la différence entre écrire des chansons en tant que soliste ou être dans un groupe.

“Je n’attaque pas de composer ou de faire ce genre de voyages comme” ok, c’est pour ce projet “. J’y vais et je vais m’isoler pour avoir le meilleur de moi, quel que soit le projet. Dans ce cas, c’était le mien et ce fut une expérience bien plus douloureuse que la précédente… Et je pense que grâce à cela, quelque chose comme Psalmos est sorti », a-t-il indiqué.

J’allais aborder l’histoire de Peter Pan

Le chanteur nous a également mentionné que l’idée originale des Psalmos était l’histoire originale de Peter Pan, celui qui a toujours attiré son attention à cause de la noirceur. Cependant, à la fin, la vie elle-même a croisé son chemin et cela l’a amené à changer le cours de son quatrième album studio.

“C’est bien que tout cela m’est venu à l’esprit, car je ne pense pas qu’un album qui parle de Peter Pan allait si bien faire, qui était Psalmos, qui a connecté avec trop de gens de manière aussi forte”, dit Pepe Madero.

Et quant au retour du PXNDX …

Pendant l’entrevue, José Madero a parlé de la réunion du PXNDX pour son 20e anniversaire et a indiqué qu’il n’en savait rien. En fait, la nouvelle l’a apparemment pris par surprise ainsi que beaucoup d’entre nous.

«Une étape de notre vie que nous avons déjà clôturée. Ce qui se passe en ce moment m’est totalement étranger, je ne suis pas impliqué, je n’ai rien à voir avec ça. J’ai même dû demander ce qui se passait. S’il y a beaucoup de confusion, je pense que je suis tout aussi confus ».

Ici vous pouvez voir l’interview complète que nous avons eue avec Pepe Madero:

