Justin Bieber enrichit son portefeuille immobilier.

Le chanteur «Yummy» et son épouse Hailey Baldwin ont acheté un manoir de 25,8 millions de dollars à Beverly Park, la communauté gardée dans les montagnes au-dessus de Beverly Hills connue pour ses résidents célèbres.

Construit à l’origine à la fin des années 1980, le domaine traditionnel contemporain s’est vendu pour la dernière fois en 2015 pour 16,5 millions de dollars avant de subir une rénovation de plusieurs millions de dollars, selon Dirt.com. La propriété était sur et hors du marché depuis plus de deux ans, avec un prix demandé initial de 42 millions de dollars.

Le manoir de 11 000 pieds carrés se trouve sur 2,5 acres avec sept chambres et 10 salles de bain complètes. Les clients entrent dans les fouilles du palais par un grand hall de deux étages avec des sols en damier et un escalier incurvé. Il y a une cuisine gastronomique avec des appareils haut de gamme, avec une suite principale en peluche avec des murs du sol au plafond et une salle de bains de style spa – avec un lustre.

L’établissement comprend également une bibliothèque, une salle de sport à domicile et une salle de cinéma insonorisée. Dehors, il y a beaucoup d’espace de divertissement avec une piscine à débordement, un barbecue et un four à pizza, un étang à koi et un court de tennis de championnat.

Les nouveaux voisins célèbres du couple incluent Samuel L. Jackson, Magic Johnson, Denzel Washington, Sylvester Stallone et Eddie Murphy, qui résident tous dans l’enclave 90210.

Bieber et sa femme possèdent également une autre résidence à Beverly Hills, qu’ils ont achetée pour 8,5 millions de dollars en 2019. En 2014, Bieber a vendu son manoir de Calabasas à Khloé Kardashian pour 7,2 millions de dollars.