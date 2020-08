Justin Townes Earle, l’auteur-compositeur-interprète et fils de Steve Earle, est décédé. La nouvelle a été confirmée sur sa page Facebook officielle dimanche soir. Il avait 38 ans.

«C’est avec une immense tristesse que nous vous informons du décès de notre fils, mari, père et ami Justin», lit-on dans le communiqué. «Beaucoup d’entre vous se sont appuyés sur sa musique et ses paroles au fil des ans et nous espérons que sa musique continuera à vous guider dans vos voyages. Justin vous manquera beaucoup.

Justin Townes Earle, du nom de Townes Van Zandt, a grandi sans voir grand-chose de son père pendant son enfance. «Une chose qui doit être clarifiée est que les gens disent toujours:« Qu’est-ce que ça fait de grandir avec Steve Earle », et je ne sais pas putain», a déclaré Justin dans une interview en 2009. «Vous avez une idée aussi bonne de ce que c’est que de grandir avec Steve Earle. J’ai grandi avec Carol-Ann Earle.

Il a fait ses débuts en tant que musicien de travail quand il était adolescent. Il a joué dans les groupes de Nashville, les Distributors and the Swindlers, ainsi que dans le groupe de tournée de son père, les Dukes. Steve Earle a fini par renvoyer Justin du groupe, invoquant la toxicomanie de son fils. Justin Townes Earle a souvent parlé de ses antécédents d’abus de drogues, affirmant lors d’entretiens qu’il avait survécu à cinq surdoses d’héroïne à l’âge de 21 ans.

Il a commencé sa carrière d’enregistreur solo avec son premier EP Yuma sur Bloodshot Records en 2007. Il a sorti huit albums au cours de sa vie, dont quatre sur Bloodshot en commençant par The Good Life en 2008. Ses quatre derniers albums sont sortis sur Vagrant (2014’s Single Mothers et 2015’s Absent Fathers) et New West (2017’s Kids in the Street). Son dernier album, The Saint of Lost Causes de 2019, traitait de problèmes sociaux actuels, notamment la crise de l’eau à Flint et le système de justice pénale en Amérique.

Dans une interview en 2019 autour de la sortie de son dernier album, Justin a expliqué ce que c’était que d’être comparé à son père. «J’apprécie vraiment ça», dit-il. «Il y a beaucoup de fils et de filles qui ne veulent rien avoir à faire avec leurs parents. Surmontez cette merde. Vous pensez que vous feriez ce que vous faites sans aucune influence de votre mère ou de votre père? »

Cet article a été initialement publié le 23 août à 20 h 58. Est. Il a été mis à jour pour la dernière fois le 23 août à 21 h 52. Est.