Kanye West et sa société Yeezy Apparel ont été poursuivis par la société MyChannel, Inc., les rapports TMZ et les documents judiciaires consultés par Pitchfork le confirment. La société affirme qu’après que Kanye a promis d’investir 10 millions de dollars dans MyChannel, il a abandonné le partenariat et copié la technologie de commerce vidéo de la société pour stimuler les ventes de produits du Sunday Service.

Dans le procès, l’équipe de MyChannel affirme que, à la demande pressante de Kanye avec la promesse d’un partenariat financier important, ils ont déménagé leur siège de Pennsylvanie en Californie et de nouveau en Illinois. Le procès indique également que l’équipe MyChannel n’a jamais été payée pour 7 millions de dollars de travail qu’elle a fait pour Yeezy Apparel. Le procès indique que West a rebaptisé l’entreprise YZY Tech lors de réunions d’affaires avec des entreprises comme Adidas et a présenté «des idées telles que celles de [MyChannel] comme le sien. Le procès indique ensuite qu’après l’échec des discussions avec West, les fondateurs de MyChannel ont remarqué qu’une version copiée de leur technologie était utilisée pour vendre des produits dans les vidéos du service du dimanche de Kanye.

MyChannel accuse West et Yeezy Apparel d’avoir violé un accord de partenariat oral, empêchant MyChannel de gagner des millions, encourageant l’entreprise à investir des millions, retenant un investissement promis de 10 millions de dollars et violant l’accord de non-divulgation de MyChannel en copiant leur technologie de commerce électronique vidéo. La société demande un procès devant jury et des dommages-intérêts.

Pitchfork a contacté le représentant de West pour obtenir ses commentaires.