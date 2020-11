En ce moment, Les États-Unis ont les yeux du monde sur les élections qui se déroulent dans le pays voisin, où l’on saura si Donald Trump prend encore quatre ans en tant que président du gabacho ou Joe Biden arrive à la Maison Blanche. Cependant, c’étaient les seuls noms qui figuraient dans les comtes, parce que Kanye West s’est faufilé dans le vote par surprise.

Le 4 juillet 2020, le rappeur a annoncé ses intentions d’aller chercher la grande chaise Et depuis lors, il a lancé une campagne énorme et étrange, qu’il a accompagnée de propositions folles – comme prendre Wakanda comme exemple de gouvernement – et beaucoup de drame entre lui et sa femme, Kim Kardashian. Et bien que nous pensions que personne ne voterait ou ne prendrait au sérieux les idées qu’il avait pour diriger l’un des pays les plus puissants du monde, oui il y avait ceux qui faisaient confiance à ses paroles, à part lui.

Et oui … Kanye West a eu des votes mais pas assez

Ce que nous pensions au début être une mauvaise blague a fini par être réel, Eh bien, au moins 50 000 personnes ont écrit le nom de Kanye West sur le bulletin de vote… oui, sans blague. Et pour vous donner une idée, dans des États comme le Vermont, l’Oklahoma, le Tennessee, le Minnesota, le Colorado, la Louisiane, le Minnesota et l’Arkansas – pour n’en citer que quelques-uns – ils ont fait confiance au rappeur pour les gouverner d’ici jusqu’en 2024

Biensûr que Kanye n’a pas manqué l’occasion de montrer à ses fans sur les réseaux sociaux à quel point il était excité d’avoir voté. Et pas seulement cela, mais il avait l’espoir de gagner le concours électoral jiar jiar. Mais cela ne suffisait pas à M. West pour s’enthousiasmer à l’idée de s’asseoir dans le bureau ovale, c’est pourquoi depuis le petit matin et même si les choses se faisaient copieuses, saisit l’occasion pour “ accepter sa défaite ”, ou quelque chose comme ça.

J’ai voté 🇺🇸 pic.twitter.com/hlgIJUST4x – ye (@kanyewest) 3 novembre 2020

M. West pense déjà à 2024

Comme c’est maintenant une tradition, Kanye West a utilisé son compte Twitter pour livrer ce message important. Le chanteur de “Stronger” a publié une image de lui et en arrière-plan, vous pouvez voir la carte électorale du territoire des États-Unis, coloré avec les couleurs de chacune des parties, rouge et bleu.

Mais l’important ici était qu’il accompagnait la photographie d’un «KANYE 2024», qu’à en juger par ce que nous avons vu en 2020 et tout ce qu’il a fait, ses intentions sont sérieuses et dans quatre ans, il concourra à nouveau pour la présidence du pays voisin. Pas question, la chance de Ye à la Maison Blanche sera pour plus tard, mais les rires ne manquaient pas, non?